サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＥ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、米国・カンザスシティー）、初出場でＦＩＦＡランキング８１位のキュラソーが同３０位のエクアドルに０―０で引き分けて、Ｗ杯で初の勝ち点１を獲得した。

キュラソーは１４日の初戦で強豪ドイツに１―７で屈して黒星発進。前半からエクアドルの猛攻を受けるが、チーム最年長のＧＫエロイ・ローム（３７＝マイアミＦＣ）の好セーブもあり失点は許さない。キュラソーのシュート１０本に対し、エクアドルに２６本を打たれたが、チーム一丸となって最後まで無失点で守り抜いた。

この日はゴール裏の一角を除き、ほぼ３６０度エクアドルサポーターが埋め尽くした。ＤＡＺＮの中継では呆然と立ち尽くすエクアドルの選手たちに対し、歓喜の輪を作るキュラソーの選手たちが映し出された。ゴール裏のキュラソーサポーターも、国旗やタオルを掲げて大喜びだった。

試合後にロームは「出場した選手たちがどれほど全力を尽くしたかを見れば、みんなが全てを出し切った。だから、私たちにとっては勝利のように感じるんだ」と会心の笑みを浮かべた。