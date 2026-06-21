SixTONES松村北斗、大物俳優のライブに家族で招待 念願の“親孝行”に「強烈に感動してきて」手土産調達でハプニングも
【モデルプレス＝2026/06/21】SixTONESの松村北斗が、6月20日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。同日横浜アリーナで行われた俳優の大泉洋のツアー「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2―リベンジ―」を観覧したことを振り返った。
【写真】スト松村北斗が家族ぐるみで交流する大物俳優
この日、大泉から「大泉家の長男」と呼ばれるほどの間柄である松村は、「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2―リベンジ―」へ行ったことを報告。「今回包み隠さず…コネチケ」と、大泉から「チケット取れてるか？てか、取れるよ」と直接連絡をもらったことで招待され、「そういう（招待の）喜びも味わってみようかな」と招待チケットで参加したという。
さらに、自身の分のチケットとして1枚をお願いしたところ、大泉から「1人で来るのか？家族ぐるみで俺のこと好きって言ってくれてるだろ？両親は？」と家族も招待してくれることになったと告白。「こんな幸せなチャンスはね」と、両親への“親孝行”として家族で参加したと振り返った。
大泉のライブ前にレコーディングを行っていたという松村は、招待してもらったため手土産を用意しようとしていたが、時間がなくデリバリーサービスを活用することに。バスボムのギフトボックスを注文したものの、「レコーディングしながら横に携帯置いてさ、チラチラ見るんだけどさ、5分経っても10分経っても、何分経っても配達パートナー見つからないの」と、悪天候により通常よりも配達が遅れていた状況を説明。さらに「よく見たら（配達先が）自宅に向けられてるの」と、仕事先のスタジオではなく誤って自宅を送り先に指定していたことも発覚。正しく注文し直したため「2つのバスボム（ギフト）が発生」してしまうハプニングも振り返った。
無事にレコーディングなどを済ませ、ライブ開始前に到着した松村は、両親とライブを鑑賞。「いろんな時代を家族と大泉さんを見て過ごしてきたから、そんな家族と俺が仕事の中で生まれた縁で。そのあとは人柄同士で繋いだ縁で、その場にいて大人になって誘ってもらって（ライブを）観ているってことがなんか強烈に感動してきて」と念願のライブで親孝行できたことに感激したという。さらに、終演後には両親を連れて大泉へ挨拶に行き、その後は松村が両親に食事をご馳走したそう。「正直嬉しかった」「本当に今日良い日だった」としみじみと振り返り、充実した1日を噛み締めていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES松村北斗、大泉洋から招待でライブへ
この日、大泉から「大泉家の長男」と呼ばれるほどの間柄である松村は、「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2―リベンジ―」へ行ったことを報告。「今回包み隠さず…コネチケ」と、大泉から「チケット取れてるか？てか、取れるよ」と直接連絡をもらったことで招待され、「そういう（招待の）喜びも味わってみようかな」と招待チケットで参加したという。
◆SixTONES松村北斗、両親への親孝行に感激
大泉のライブ前にレコーディングを行っていたという松村は、招待してもらったため手土産を用意しようとしていたが、時間がなくデリバリーサービスを活用することに。バスボムのギフトボックスを注文したものの、「レコーディングしながら横に携帯置いてさ、チラチラ見るんだけどさ、5分経っても10分経っても、何分経っても配達パートナー見つからないの」と、悪天候により通常よりも配達が遅れていた状況を説明。さらに「よく見たら（配達先が）自宅に向けられてるの」と、仕事先のスタジオではなく誤って自宅を送り先に指定していたことも発覚。正しく注文し直したため「2つのバスボム（ギフト）が発生」してしまうハプニングも振り返った。
無事にレコーディングなどを済ませ、ライブ開始前に到着した松村は、両親とライブを鑑賞。「いろんな時代を家族と大泉さんを見て過ごしてきたから、そんな家族と俺が仕事の中で生まれた縁で。そのあとは人柄同士で繋いだ縁で、その場にいて大人になって誘ってもらって（ライブを）観ているってことがなんか強烈に感動してきて」と念願のライブで親孝行できたことに感激したという。さらに、終演後には両親を連れて大泉へ挨拶に行き、その後は松村が両親に食事をご馳走したそう。「正直嬉しかった」「本当に今日良い日だった」としみじみと振り返り、充実した1日を噛み締めていた。（modelpress編集部）
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