◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。なお、MF町野修斗（26＝ボルシアMG）と負傷のMF久保建英（25＝Rソシエダード）はメンバー外となった。

町野は体調不良のため、前日の練習に不参加だった。日本協会は町野がホテルで静養し、回復に努めていると説明していた。

チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5と大敗。これを受け、サブリ・ラムシ監督の解任と、フランス人のエルベ・ルナール新監督の就任を発表した。W杯でわずか1試合での解任は史上初の異例事態となった。

ルナール監督は2度のサウジアラビア代表監督経験を持ち、日本のことは熟知している。前回のカタール大会ではサウジアラビアを率いて1次リーグ初戦で後に優勝を果たすこととなるアルゼンチンに逆転勝利するなど、手腕も持ち合わせている。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世