占い師の故細木数子さんの六世占術継承者で娘の細木かおりさん（47）が20日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」（土曜後7・54）に出演。上沼恵美子と、数子さんが建築した京都の豪邸でトークを展開した。

数子さんとレギュラー共演するなど親交があった上沼を、700坪の敷地に建てられた総工費約20億円の豪邸でお出迎え。数子さんこだわりの高価な調度品、衣装などを紹介した。

数子さんの生涯を描いた“事実に基づくフィクション”として話題のNetflixドラマ「地獄に墜ちるわよ」について、かおりさんは「エンターテインメントとしては面白かったんじゃないかとは思いますが、家族として言いたいことは多々」と笑い、「当然やわ」と上沼は応じた。

「6割ぐらいかなあ…真実は、みたいな感じで」と説明。上沼も「あれはほんとエンタメですよ。身内だから複雑なところもおありでしょうけども、そんなにみんな（視聴者は）思ってません。楽しいからNo.1なんですよ。誰も見てないというのもイヤですもんね」と続いた。

かおりさんは「そうですね。だからNetflixに言ったんですよ。“これやってね、1位にもならない、ランキング外だったら、あんたたちが地獄に墜ちるわよ”って」とニヤリ。まだドラマの中身を知る前で、「“内容を見させてもらってないから知らないけど、人の名前使ってかすりもしなかったら（地獄に墜ちるわよ）”ってね。それだけは言ってやりました」とぶっちゃけた。

上沼は「めっちゃいいですわ」と大笑いで、「なんぼ取材してOKとなっても、（世に）出してみないと分からないからね。当たったっていうことは現実やから。世界中で当たってるねんから、これは細木先生は喜んではると思うよ」と想像していた。