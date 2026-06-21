【W杯2026】森保一監督、幼少期の息子たちに教え説いた“モットー”とは？ 北中米大会も「その精神で這いつくばって最後まで」

【W杯2026】森保一監督、幼少期の息子たちに教え説いた“モットー”とは？ 北中米大会も「その精神で這いつくばって最後まで」