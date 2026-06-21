「かわいすぎる」向井康二、“マッサマン”姿で32歳のバースデーショット！ 「宇宙でいっちばん大好き」
「かわいすぎる」向井康二、“マッサマン”姿で32歳のバースデーショット！ 「宇宙でいっちばん大好き」
Snow Manの向井康二さんは6月21日、自身のInstagramを更新。32歳のバースデーショットを披露しました。
【写真】向井康二、32歳のバースデーショット
「32回目のお誕生日おめでとう〜」向井さんは「マッサマンも誕生日同じらしいよ」とつづり、5枚の写真を投稿。21日に32歳の誕生日を迎えた向井さん。『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』（フジテレビ系）で誕生したキャラクター「記憶忍者隊 マッサマン」に扮し、マッサマンの人形がのった衣装と同じ真っ赤なケーキとのバースデーショットを披露しています。
コメントでは「32回目のお誕生日おめでとう〜」「マッサマンかわいすぎる」「真っ赤なケーキがとっても可愛いです」「マッサマンケーキ可愛い〜」「アイドルになってくれて本当にありがとう」「宇宙でいっちばん大好きです」と祝福の声が多数寄せられています。
「ウォータースーツモードマッサマン」幅広い世代から人気の向井さんが扮するキャラクター・マッサマン。5月30日の投稿では「ウォータースーツモードマッサマン」とつづり、雨仕様の真っ赤なスーツのマッサマン姿を披露しています。明るいキャラクターと抜群のリアクションセンスでバラエティ番組でも大活躍の向井さん。32歳になった向井さんの今後の活躍がますます楽しみですね！(文:福島 ゆき)
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