「今日の結果ではまだ誰にも認められない」トップ昇格決定直後一戦は無得点。U-17日本代表のエース候補、FW齋藤翔が語った危機感と覚悟

「今日の結果ではまだ誰にも認められない」トップ昇格決定直後一戦は無得点。U-17日本代表のエース候補、FW齋藤翔が語った危機感と覚悟