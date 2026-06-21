グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ジャケット脱いでタンクトップ姿を披露した。

「my hair is getting toooo long どうでもいいけど、英会話はじめて今日で97日たってた もうすぐ100日だ 笑」とジャケットを脱ぎ、タンクトップ姿になった写真をアップ。

「毎日5分だけやとしても、続けるってめっちゃ難しい どんだけ疲れてても、忙しくても、眠くても辛くて泣きながらでもやり続けてみた！、、、、でもさ、全然しゃべれる気がしない なんで英会話はじめたんやっけ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い 梨菜ちゃん」「めちゃ可愛いです」「綺麗 美人」「So beautiful」「美しすぎる」「超カワイイ」「Perfect」「ファッションどれも可愛い！」などの声が寄せられている。

橋本の公式プロフィルは、身長1メートル58、3サイズは、B・88、W・58、H・85。足のサイズは24センチ。黒すぎるグラビアアイドルとしてグラビア・バラエティ番組などで活躍中で「なにわのブラックダイヤモンド」とも呼ばれている。

趣味・特技は、旅行（主に南国）、日焼け。