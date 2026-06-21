3児の母・枡田絵理奈、手作り“ベイマックス弁当”披露 地域の“名物ソース”を使用したメニューも紹介「どんな食材でも美味しくなる」
元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“キャラ弁”を披露した。
【写真】かわいらしい…枡田絵理奈の手作り“ベイマックス弁当”
枡田アナは「広島県福山市の特産品『ビンゴソース』を使った、挽肉と野菜を炒めた物をご飯にかけたもの」だという「ビンゴライス」が容器いっぱいに詰められたお弁当3つをアップ。白米がディズニー・アニメーション映画に登場する「ベイマックス」にかたどられた、かわいらしい見た目に仕上がっている。
「ディズニーで買った型で作りました 海苔のカッターもついてて、簡単にベイマックスを作れてとても良い」とお気に入りの様子で使用アイテムを紹介。「本当に美味しすぎる 一本で味決まるし、また絶対リピートする！」と絶賛する「ビンゴソース」については、「どんな食材でも美味しくなるから、好き嫌い克服ソースとも言われているとか…」と説明した。
枡田アナはプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太内野手（34）と2014年12月に結婚。翌年10月に長男（10）、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。
【写真】かわいらしい…枡田絵理奈の手作り“ベイマックス弁当”
枡田アナは「広島県福山市の特産品『ビンゴソース』を使った、挽肉と野菜を炒めた物をご飯にかけたもの」だという「ビンゴライス」が容器いっぱいに詰められたお弁当3つをアップ。白米がディズニー・アニメーション映画に登場する「ベイマックス」にかたどられた、かわいらしい見た目に仕上がっている。
枡田アナはプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太内野手（34）と2014年12月に結婚。翌年10月に長男（10）、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。