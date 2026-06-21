【Ｗ杯】森保ジャパン、久保建英の代役はスピードスター・伊東純也！初戦から４人入れ替え…チュニジア戦スタメン発表

◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦する。両チームのスタメンが発表され、森保ジャパンは初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英が欠場。代わって、伊東純也が先発起用された。右シャドー（１トップ後方）に入るとみられる。伊東はチュニジア戦前日、「やることは変わらないので、自分が出たらしっかりゴールに絡みたい」と決意表明しており、活躍に期待がかかる。ＭＦ田中碧、ＤＦ板倉滉、冨安健洋もスタメン入りし、オランダ戦からは４人が入れ替わった。

日本は初戦のオランダ戦で２度のリードを許しながらも、ＭＦ中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。

過去のＷ杯７大会で１次リーグ２戦目は１勝３分け３敗と苦戦している。唯一の勝利は自国開催だった２００２年日韓大会（対ロシア、１〇０）のみ。チュニジア戦は主力の久保を欠くが、選手層の厚さを見せて鬼門を突破したい。

◆オランダ戦先発

▽ＧＫ 鈴木彩艶

▽ＤＦ 板倉滉 伊藤洋輝 冨安健洋

▽ＭＦ／ＦＷ 田中碧 堂安律 中村敬斗 伊東純也 鎌田大地 佐野海舟 上田綺世