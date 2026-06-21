◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。“ルナール新体制”チュニジアのスタメンを発表し、スウェーデン戦から3人変更した・

1次リーグ初戦のスウェーデン戦で1―5の完敗を喫したチュニジアは、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。新監督には“白い魔術師”の異名を持つエルベ・ルナール氏が就任した。

就任会見で日本について「日本はアジア最高のチームだ」と称えた。そして「彼らの試合は素晴らしかった。今は自分たちに集中したい」と不気味な言葉を残していた。

1次リーグ2戦目となる日本戦では、GKをアイメン・ダハメン（スファクシアン）を変更。センターバックではDFディラン・ブロン（セルヴェット）、MFセバスチャン・トウネクティ（セルティック）が今季初先発でスウェーデン戦から3人のメンバーを変更してきた。

ネットでは「3枚変えてきたか」「不気味」「采配要注意」などの声が上がった。