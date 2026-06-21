高嶋政宏、妻のシルビア・グラブが久々夫婦2ショット公開 密着した“ラブラブ”な姿に反響「顔が似てます」
俳優の高嶋政宏（※高＝はしご高／60）の妻で俳優のシルビア・グラブ（51）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦“ラブラブ”2ショットを公開した。
【写真】密着“ラブラブ”！高嶋政宏＆シルビア・グラブの久々夫婦2ショット
シルビアは「珍しく夫婦のツーショット？笑」と切り出し、高嶋の肩に手を回したラブラブなオフショットを投稿。「旦那の高嶋政宏出演中の『神経衰弱ぎりぎりの女たち』をタイミング合わせてマテ・カマラスさんと観に行きました！」と、夫が出演する舞台を観劇したことを報告した。
さらに「この作品はブロードウェイでも観ている作品！最高に面白かったです。ずっと隣のマテさんも笑っていました！音楽も歌もダンスも最高でした！」と興奮気味に舞台を絶賛。ミュージカル俳優のマテ・カマラスさんとの再会も大いに楽しんだようで、「マテとも久しぶりに話せてとても嬉しかった」と充実した時間を振り返っている。
コメント欄には「ご夫婦!!ビックリ 顔が似てます」「眼福」「ワォ」「素敵な笑顔」「ラブラブですね」「嬉しすぎてニヤニヤしました」などの声が寄せられていた。
【写真】密着“ラブラブ”！高嶋政宏＆シルビア・グラブの久々夫婦2ショット
シルビアは「珍しく夫婦のツーショット？笑」と切り出し、高嶋の肩に手を回したラブラブなオフショットを投稿。「旦那の高嶋政宏出演中の『神経衰弱ぎりぎりの女たち』をタイミング合わせてマテ・カマラスさんと観に行きました！」と、夫が出演する舞台を観劇したことを報告した。
コメント欄には「ご夫婦!!ビックリ 顔が似てます」「眼福」「ワォ」「素敵な笑顔」「ラブラブですね」「嬉しすぎてニヤニヤしました」などの声が寄せられていた。