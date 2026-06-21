中山秀征『シューイチ』途中退席→翌朝に満面笑顔で生出演 場所はメキシコ 日テレはW杯特番体制
タレントの中山秀征が、21日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前7：30）にメキシコ・モンテレイから生出演した
【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X
前日の『シューイチ』で、中山は途中退席。「この後、メキシコに向かいます。番組の途中ではありますが、番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」と説明し、午前7時55分ごろにスーツケースを持って「アディオス」と出発していた。
そして一夜明け、中山は「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表がチュニジアと戦うメキシコの「エスタディオ・モンテレイ」から元気に生出演。日本代表ユニフォーム姿に身を包んだ。
「秀さん、来る来るとは聞いてましたけど、本当に来ちゃいましたね」と声をかけられ、中山は「スタジオを出てからですね、23時間半が経とうとしております。飛行機で映画2本見てしまいました」と満面の笑顔。
午後1時試合開始予定。地上波で生中継する日本テレビは、大幅な特別編成体制となっている。
【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X
前日の『シューイチ』で、中山は途中退席。「この後、メキシコに向かいます。番組の途中ではありますが、番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」と説明し、午前7時55分ごろにスーツケースを持って「アディオス」と出発していた。
そして一夜明け、中山は「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表がチュニジアと戦うメキシコの「エスタディオ・モンテレイ」から元気に生出演。日本代表ユニフォーム姿に身を包んだ。
「秀さん、来る来るとは聞いてましたけど、本当に来ちゃいましたね」と声をかけられ、中山は「スタジオを出てからですね、23時間半が経とうとしております。飛行機で映画2本見てしまいました」と満面の笑顔。
午後1時試合開始予定。地上波で生中継する日本テレビは、大幅な特別編成体制となっている。