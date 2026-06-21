脚本家の三谷幸喜氏が、20日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。サッカー元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏にツッコミを入れた。

番組では、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会を特集。02年の日韓大会で日本代表をベスト16に導いたトルシエ氏がゲスト出演し、日本と対戦するチュニジア代表監督が電撃的に解任されたことの影響などについて解説した。

安住アナはトルシエ氏の近況について「知らなかったんですが、フランス・ボルドーでワインの畑買って、今醸造家なんですって？」と驚くと、トルシエ氏は「そうなんです。世界中を回るキャリアの一貫の延長戦のものです。自然は素晴らしいものを生み出していて、とても楽しいです」と笑みを浮かべた。

またワインのブランド名が「FLAT3 by KANTOKU」で、自身が日本代表に導入した代名詞的戦術「フラット3」にちなんだものであることも紹介。サッカー好きの三谷氏は「フラット3だ！フラット3ですよ！」と反応して喜んだ。

トルシエ氏の出演が終わった番組の終盤、安住アナは「トルシエさんのワイン、結構お手頃らしいです」といい「調べたらもう売り切れたみたいで。3333円」と報告。三谷氏が値段設定について「それは？」と分かった上で質問すると、安住アナは笑いながら「フラット3」と応じた。

三谷氏はブランド名と価格設定について「ちょっと過去に引きずられすぎな感じもしますね」と不在のトルシエ氏にツッコミを入れていた。