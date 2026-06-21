哲学者の宮野真生子と、医療人類学者の磯野真穂による共著『急に具合が悪くなる』は、宮野ががんの転移を告げられた直後から始まる往復書簡集だ。

参考：『急に具合が悪くなる』が描いた綺麗事がなぜ刺さるのか “不可能”へ抗う者たちの悪あがき

2人のやり取りの根底にあるのは、確率や効率ばかりがもてはやされる現代のシステムに対する、大きな疑問である。書籍の中で磯野は、医師から告げられる「〇〇パーセントの確率」といった数値に欺瞞を感じると記している。10パーセントであれ90パーセントであれ、事象は常に「起こる」か「起こらない」かのどちらかでしかない。

それなのに、確率という数字は、まるであらかじめ人生の分岐ルートが決まっていて、自分を俯瞰してコントロールできるかのような錯覚を抱かせる。「急に具合が悪くなる」という現実の前に立たされたとき、我々は分岐ルートを選ぶゲームをしているのではなく、後戻りできない一本の道を手探りで歩いているに過ぎないのだ。

リスクを避けて効率よく生きることが、本当に正しいのだろうか。この往復書簡は、確率という名の運命論に縛られず、予測不可能な今をどう生きるかという切実な模索の記録でもある。そして死という現実を前にしても、2人の対話にはユーモアがあり、知的なスリリングさが決して失われない。そして言葉を交わすうちに、2人は「魂の分け合い」と呼ぶしかない、深い関係性へとたどり着く。

この往復書簡に深く心を動かされたのが、濱口竜介監督だ。監督は磯野真穂との対談の中で、「今まで他の本では体験したことがないような人間同士の出会い、名付けようのない関係性がそこにあった。自分もずっとそういうものを追いかけてきた気持ちもあり、この本の核にあるものを映画に移し替えたいと思いました」（※）と語っている。だが、パソコンに向かって文字を打つ2人のやり取りをそのまま映像にしても、映画にはならない。そこで監督が選んだのは、舞台をフランスに移し、生身の身体を伴う全く別の物語として再構築するという、大胆な飛躍だった。

映画『急に具合が悪くなる』（2026年）の舞台は、パリ郊外の介護施設「自由の庭」。施設長のマリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）は、入居者を一人の人間として向き合い、転倒のリスクを冒してでも自分の足で立つことを目指す、ユマニチュードというケアを導入しようと奮闘している。しかし現場には、常にリスクとコストという資本主義の壁が立ちはだかる。寝たきりの入居者の方が補助金が多く出るというシステムのいびつさや、効率を求めるスタッフとの対立。マリー＝ルーが直面しているのは、人間を確率の束として処理し、ひとりひとりの生きる可能性を狭めてしまう社会構造そのものだ。

そんな息苦しいシステムから抜け出すきっかけとなるのが、末期がんを患う日本の舞台演出家・森崎真理（岡本多緒）との偶然の出会いである。マリが手掛ける前衛演劇の舞台には、唯一の役者である清宮五郎（長塚京三）のほかに、重度の自閉スペクトラム症を抱える青年・智樹（黒崎煌代）が、予測できないタイミングで乱入してくる。

普通なら、乱入した智樹はエラーとして排除されるだろう。いや、そもそも不測の事態が起こる確率を0パーセントにするべく、徹底したリスク管理が行われることだろう。しかし、マリと五郎は彼を拒まない。突発的な行動を受け入れ、その都度、即興でルールを変えていく。

確率によるコントロールを手放し、予測できない他者を受け入れるという姿勢は、マリー＝ルーが目指すユマニチュードの理念と響き合う。そして同時に、「末期がん患者」「余命〇ヶ月」という確率のラベルから逃れ、ただの一人の人間であろうとするマリ自身の切実な抵抗とも、美しく重なり合っていくのだ。

■未来の死のために“今”を消費しない 本のなかで、宮野は哲学者のマルティン・ハイデガーが『存在と時間』で説いた「死はたしかにやってくる。しかし今ではない」という死生観を引き合いに出している。確かに、死はいつか必ずやってくる。けれど、未来の死のために今を準備して消費する生き方は、結局のところ、今ここにある生から目を背けることと同じなのだ。マリは死を前にしながらも、未来のために今を消費する生き方をはっきりと拒絶する。

だからこそ、マリー＝ルーとマリが夜通し語り合うシーンは、奇跡のような美しさを放つ。ここで2人は、フランス語と日本語という異なる言語を交差させて対話する。思えば、濱口監督は『ドライブ・マイ・カー』（2021年）の多言語演劇においても、俳優たちが互いの言葉の意味を瞬時に理解できないからこそ、相手の視線や声のトーン、息遣いといった身体的反応に全神経を集中させる姿を描き出していた。

情報がノイズなく、効率的に伝達されることばかりが求められる現代において、母語を共有しない2人のコミュニケーションは一見するとひどく非効率だ。しかし、言葉に頼れないからこそ、彼女たちは相手のわずかな身振りを逃すまいと、全身で聴くことになる。『ドライブ・マイ・カー』で舞台上の俳優たちに起きたあのマジックが、本作ではパリの夜の街角で、2人の個人の間で親密に立ち現れるのだ。

さらに言えば、この奇跡的な関係性をスクリーンに定着させたのは、濱口監督が徹底して行う本読みという演出メソッドにも繋がる。感情を排して何度も台本を読み上げるこの手法は、俳優たちから「役を演じる」「感情を表現する」という自意識のコントロールを剥ぎ取っていく。役割や技術という記号（ラベル）を剥がされた先に残る、生身の俳優たちの声のトーンや純粋な身体反応。それはまさに、作中で描かれるユマニチュードや演劇が目指したラベルの解体が、映画製作の現場で実践されていることを意味している。

役割から解放された俳優たちの身体を通して、マリー＝ルーとマリは言語の壁を軽々と飛び越えていく。確率という運命を退け、今、目の前にいる相手にすべての関心を向けること。ただ純粋に時間を分け合うこと。その映像とカッティングの連なりそのものが、2人の「魂の分け合い」を確かに証明している。

間違いなく『急に具合が悪くなる』は、心と身体を喜びで満たしてくれる、記憶に刻まれる一本だ。

参照https://digital.asahi.com/articles/ASV6305JWV63ULLI00FM.html?ptoken=01KTRMM20GYJREN5434A9JPM6E（文＝竹島ルイ）