歌舞伎役者の市川團十郎さんが自身のインスタグラムを更新。

妻・麻央さんのお墓参りへ、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが、行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 「明日は麻央の祥月命日です」 長女・麗禾さんと長男・勸玄さんが お墓参りへ





市川團十郎さんは「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、麗禾さんと勸玄さんが、お墓に向かって静かに目を閉じて手を合わせる姿が見て取れます。

続けて「明日は麻央の祥月命日です。」と、綴っています。







この投稿にファンからは「姉弟揃ってお墓参り､麻央さんきっとお喜びのことと思います お参りに来てくれるたびに心技体共に大きく立派になられているお二人の姿に麻央さん､お父様､ご先祖様もとても頼もしく思われているでしょうね」・「麻央さんに抱っこされていた勸玄君麗華さん 今ではお父さまのかわりの お役目も果たされる大きな背中に 頼もしいですね」・「早いですね。見てるだけで泣けてきました」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】