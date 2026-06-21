テレビ東京は、俳優・奥智哉、杢代和人がＷ主演する７月１日スタートのＢＬ（ボーイズラブ）ドラマ「君は夏のなか」（水曜、深夜０時３０分〜）の主題歌が、歌手で俳優の福山雅治の楽曲「蛍」に決定したと発表した。

「蛍」は２０１０年にドラマ主題歌としてリリースされたラブバラード。制作陣からの熱烈なオファーで、今作のために特別に「Ｎｅｗ-Ｍｉｘ」した。奥と杢代の２人のピュアな心情と深くリンクし、物語をより一層エモーショナルに彩る、今作にぴったりな主題歌となっている。

福山はテレビ東京を通じ「２０１０年に発表した楽曲『蛍』にこのようなありがたいオファーをいただき、驚きと喜びを感じております。渉と千晴が紡ぐ『心から人を想う時間』。嫌になるほどの不器用さと、溢れ出てしまう止められない想い。胸が痛くなるけど、ふたりの夏がずっと続けばいいのに。そんな気持ちで本作に触れさせていただいています。２０２６年の夏に響かせるために新しくミックスされた楽曲「蛍」が、渉と千晴の心に寄り添えたらうれしく思います」とコメントした。

原作はＢＬ界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚氏による同名作で、「２０２６年最新」ＢＬ漫画おすすめ４６選＆ランキングにも選ばれた人気作品。