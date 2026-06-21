犬がペットホテルで感じやすい心理

ペットホテルでの気持ちは犬によって差がありますが、多くは「不安・緊張・寂しさ」がベースになりやすいです。よくある反応を知っておくと、預ける前後のケアに活かせます。

寂しい

最初は好奇心で乗り切れても、時間が経つにつれて飼い主がいない寂しさを感じやすくなります。普段から一緒にいる時間が長い子ほど、その反応が出やすい傾向があります。

「あれ、なんでいないんだろう」という戸惑いが、じわじわと不安に変わっていくイメージです。

捨てられたように感じて不安になる

長めの預かりになると、「もう会えないのではないか」と感じる子もいます。飼い主の姿が見えない環境が続くほど、不安は積み重なりやすくなります。

普段から分離不安が出やすい子は、特に注意が必要です。

怖い・落ち着かない

知らない人、他の犬、絶えない吠え声――ペットホテルの環境は、刺激が多い場所でもあります。

人見知りや他の犬が苦手な子は、緊張で固まったまま過ごしてしまうことも。「安心できる場所がない」という状態が続くと、ストレスはかなり大きくなります。

つらい

長時間ケージで過ごす、運動や遊びが減る、いつもと違う時間にごはんが来るなど、生活リズムのズレが積み重なると体にも影響が出ることがあります。

寝る場所やにおいが違うだけで落ち着けなくなる犬もおり、「環境の変化」そのものがストレスになりやすいのです。

ストレスを減らす工夫

預ける前に「何もできることはない」と思いがちですが、実は準備次第で犬の負担はかなり変わります。

特別なことではなく、ちょっとした工夫の積み重ねが、犬の安心につながります。キーワードは「慣れ」と「安心材料」の2つです。

短時間の預かりから少しずつ慣らす

いきなり長時間預けるのではなく、数時間→半日→一泊と段階を踏むことで、不安が出にくくなります。「迎えに来てくれる」という経験を重ねると、次第に落ち着いて待てるようになります。

いつものにおいを持たせる

普段使っている毛布やタオル、お気に入りのおもちゃは、犬にとって大切な安心材料になります。見慣れたにおいは、飼い主がいない場所での"安全基地"の代わりになりやすいのです。

事前に見学して環境と相性を確認する

スタッフの対応の丁寧さ、ケージ時間の長さ、散歩や遊びの頻度、施設内の音や明るさなどの環境をチェックしておきましょう。

吠え声が響きやすい施設は、音に敏感な子や他の犬が苦手な子には負担が大きくなることがあります。

まとめ

犬はペットホテルで、不安・緊張・寂しさを感じやすいです。特に飼い主と離れること、知らない場所や人・犬からの刺激が、ストレスの大きな要因になると考えられます。

留守番経験が少ない子や怖がりな子ほど影響が出やすいため、短時間から慣らす・いつものにおいを持たせる・事前に見学して環境を確認するといった準備が大切です。預ける前にできる工夫をひとつひとつ整えてあげることが、犬への一番の優しさになります。

(獣医師監修：葛野宗)