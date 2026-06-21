【Ｗ杯Ｅ組・第２節】逆転勝ちのドイツが連勝で決勝Ｔ進出を決める。コートジボワールが２位、エクアドルとキュラソーが勝点で並ぶ
北中米ワールドカップで現地６月20日、グループＥ第２節の２試合が行なわれた。
ドイツ対コートジボワールは、先制を許したドイツが２−１で逆転勝利。エクアドル対キュラソーは０−０で引き分けた。
この結果、連勝を飾ったドイツが決勝トーナメント進出を決める。勝点３のコートジボワールが２位につけ、エクアドルとキュラソーが勝点１で並び、得失点差でエクアドルが３位だ。
グループＥ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ドイツ ７−１ キュラソー
コートジボワール １−０ エクアドル
▼第２節
ドイツ ２−１ コートジボワール
エクアドル ０−０ キュラソー
▼第３節（日本時間で６／26 ５時にキックオフ）
エクアドル対ドイツ
キュラソー対コートジボワール
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ドイツ対コートジボワールは、先制を許したドイツが２−１で逆転勝利。エクアドル対キュラソーは０−０で引き分けた。
この結果、連勝を飾ったドイツが決勝トーナメント進出を決める。勝点３のコートジボワールが２位につけ、エクアドルとキュラソーが勝点１で並び、得失点差でエクアドルが３位だ。
グループＥ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ドイツ ７−１ キュラソー
コートジボワール １−０ エクアドル
▼第２節
ドイツ ２−１ コートジボワール
エクアドル ０−０ キュラソー
▼第３節（日本時間で６／26 ５時にキックオフ）
エクアドル対ドイツ
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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