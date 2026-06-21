グループＥの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月20日、グループＥ第２節の２試合が行なわれた。

　ドイツ対コートジボワールは、先制を許したドイツが２−１で逆転勝利。エクアドル対キュラソーは０−０で引き分けた。

　この結果、連勝を飾ったドイツが決勝トーナメント進出を決める。勝点３のコートジボワールが２位につけ、エクアドルとキュラソーが勝点１で並び、得失点差でエクアドルが３位だ。
 
グループＥ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ドイツ ７−１ キュラソー
コートジボワール １−０ エクアドル

▼第２節
ドイツ ２−１ コートジボワール
エクアドル ０−０ キュラソー

▼第３節（日本時間で６／26 ５時にキックオフ）
エクアドル対ドイツ
キュラソー対コートジボワール

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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