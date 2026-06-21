【Ｗ杯Ｅ組・第２節】逆転勝ちのドイツが連勝で決勝Ｔ進出を決める。コートジボワールが２位、エクアドルとキュラソーが勝点で並ぶ

【Ｗ杯Ｅ組・第２節】逆転勝ちのドイツが連勝で決勝Ｔ進出を決める。コートジボワールが２位、エクアドルとキュラソーが勝点で並ぶ