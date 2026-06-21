「めちゃめちゃ可愛すぎる！」柔道女子金メダリストが笑顔で…「激カワ最強サポーターっす」「守護神降臨」

角田夏実さんがサッカー日本代表のユニフォーム姿を披露した(C)産経新聞社

2024年パリ五輪の柔道女子48キロ級の金メダリストである角田夏実さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表の青いユニホーム姿を披露している。

【写真】「とても綺麗で似合ってる」角田夏実さんの青いユニフォーム姿をチェック

角田はインスタで「オランダとの開幕戦も熱い戦いでしたね 明日6月21日はチュニジア戦！次の一戦も楽しみです」と綴ると、「みんなで日本代表を応援して盛り上げましょう」と呼びかけた。

ユニフォームにはローマ字で「TSUNODA」と名前が記されており、背番号は「3」。笑顔で拳を構えた写真と後ろ姿で背中を指さす写真を添えている。

この投稿には「強そう〜」「かわいい」「めちゃめちゃ可愛すぎる！」「とても綺麗で似合ってる」「なまらめんこい」「夏美ちゃん可愛い」「守護神降臨」「激カワ最強サポーターっす」「夏実さんは勝利の女神になれますね」「キャワイイ」と、続々とコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]