6月末になると神社に現れる「巨大な輪っか」の正体は？ 意味とくぐり方を和文化研究家が解説
6月の終わりに神社を訪れると、参道や鳥居の下に直径数mもある大きな草の輪っかが置かれていて、驚いた経験はありませんか？ あれは「茅の輪（ちのわ）」といって、日本に古くから伝わる夏の風物詩です。今回は、和文化研究家として活動する筆者が、その意味と参拝のポイントをQ&A形式でご紹介します。
【画像】「東京のお伊勢さま」に出現する巨大な輪っか
A. 「茅の輪」と呼ばれるもので、茅（ちがや）という草で編んだ輪のことです。
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6月30日に行われる「夏越の祓（なごしのはらえ）」という神事のために、6月後半ごろから神社の境内に設置されます。茅の輪をくぐることで罪や穢れを祓（はら）えるとされるため、「茅の輪くぐり」とも呼ばれています。
茅の輪は、日本神話に登場する蘇民将来（そみんしょうらい）が、スサノオノミコトから「茅の輪を身につければ疫病から免れる」と教わり、その通りにしたところ難を逃れたという故事に由来します。
A. 1年のちょうど半分にあたる6月末に、それまでの半年で知らず知らずのうちに犯した過ちや心身の穢（けが）れを祓い清める行事です。
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日常生活の中で生じたさまざまな罪や穢れを祓う「大祓（おおはらえ）」が、毎年6月末と12月末に行われます。6月末のものを「夏越の祓」、12月末のものを「年越の祓」と呼びます。前半を無事に過ごせたことに感謝し、後半の無病息災を願う、季節の節目の大切な神事です。
A. 一般的には、左まわり→右まわり→左まわりと、8の字を描くように3回茅の輪をくぐります。
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・茅の輪の前で一礼し、「水無月の 夏越しの祓する人は 千歳の命 のぶというなり」と唱えながら左まわりにくぐって茅の輪の前に戻ります
・再び一礼し、同じように唱えながら右まわりにくぐって戻ります
・もう一度一礼し、左まわりにくぐって戻ります
・最後に一礼してくぐり抜け、そのまま神前へ進んで参拝します
作法は神社によって異なる場合もあるので、近くに説明書きがあればそれに従いましょう。
・東京大神宮（東京）……「東京のお伊勢さま」として親しまれ、6月30日に大祓の神事が行われます
・亀戸浅間神社（東京）……関東一の大きさを誇るといわれる高さ3.65mの「大茅の輪」が有名です
・上賀茂神社（京都）……『百人一首』に詠まれた「ならの小川」での人形（ひとがた）流しが知られ、古式ゆかしい雰囲気を味わえます
・北野天満宮（京都）……菅原道真公をまつる天満宮の総本社。楼門と御本殿正面に茅の輪が設置されます
・大神神社（奈良）……三輪山をご神体とする日本最古級の神社。三ツ鳥居の形にちなんだ「三輪の茅の輪」が特徴です
半年の節目に心と体を整える「夏越の祓」。お近くの神社に足を運び、清々しい気持ちで後半を迎えてみてはいかがでしょうか。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記 ガイド）)
【画像】「東京のお伊勢さま」に出現する巨大な輪っか
Q1. あの大きな輪っかは何ですか？＝＝＝
A. 「茅の輪」と呼ばれるもので、茅（ちがや）という草で編んだ輪のことです。
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茅の輪は、日本神話に登場する蘇民将来（そみんしょうらい）が、スサノオノミコトから「茅の輪を身につければ疫病から免れる」と教わり、その通りにしたところ難を逃れたという故事に由来します。
Q2. 「夏越の祓」とはどんな行事ですか?＝＝＝
A. 1年のちょうど半分にあたる6月末に、それまでの半年で知らず知らずのうちに犯した過ちや心身の穢（けが）れを祓い清める行事です。
＝＝＝
日常生活の中で生じたさまざまな罪や穢れを祓う「大祓（おおはらえ）」が、毎年6月末と12月末に行われます。6月末のものを「夏越の祓」、12月末のものを「年越の祓」と呼びます。前半を無事に過ごせたことに感謝し、後半の無病息災を願う、季節の節目の大切な神事です。
Q3. 茅の輪はどうやってくぐるのですか？＝＝＝
A. 一般的には、左まわり→右まわり→左まわりと、8の字を描くように3回茅の輪をくぐります。
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・茅の輪の前で一礼し、「水無月の 夏越しの祓する人は 千歳の命 のぶというなり」と唱えながら左まわりにくぐって茅の輪の前に戻ります
・再び一礼し、同じように唱えながら右まわりにくぐって戻ります
・もう一度一礼し、左まわりにくぐって戻ります
・最後に一礼してくぐり抜け、そのまま神前へ進んで参拝します
作法は神社によって異なる場合もあるので、近くに説明書きがあればそれに従いましょう。
「茅の輪くぐり」が有名な神社「夏越の祓」は全国の神社で行われていますが、特に有名なところをいくつかご紹介します。
・東京大神宮（東京）……「東京のお伊勢さま」として親しまれ、6月30日に大祓の神事が行われます
・亀戸浅間神社（東京）……関東一の大きさを誇るといわれる高さ3.65mの「大茅の輪」が有名です
・上賀茂神社（京都）……『百人一首』に詠まれた「ならの小川」での人形（ひとがた）流しが知られ、古式ゆかしい雰囲気を味わえます
・北野天満宮（京都）……菅原道真公をまつる天満宮の総本社。楼門と御本殿正面に茅の輪が設置されます
・大神神社（奈良）……三輪山をご神体とする日本最古級の神社。三ツ鳥居の形にちなんだ「三輪の茅の輪」が特徴です
半年の節目に心と体を整える「夏越の祓」。お近くの神社に足を運び、清々しい気持ちで後半を迎えてみてはいかがでしょうか。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記 ガイド）)