◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2子誕生を受け、初回の第1打席に入る際には、本拠ファンから大きな歓声が湧き起こった。

大谷の名前がコールされると、球場に詰めかけた観客からの大歓声が渦巻いた。立ち上がり、声援と拍手を送るファンも。“祝福ムード”の中、大谷は打席に入った。オリオールズ先発・ロジャースの投じた初球、93.9マイル（約151.1キロ）直球を捉えることができず遊飛に倒れ、ため息も聞こえたが、ファンからの拍手は鳴り止まなかった。

大谷は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。球団は「父親休暇のためチームを離れています」と発表し、MLBが11年に導入し、最長3日間出場登録から外して他の選手を補充することが可能となる産休制度「父親リスト」には入れなかった。同日の試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。

試合後、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。1試合を欠場しただけで戦列に戻ってきた。試合前は先発登板が予定されている24日（同25日）の敵地でのツインズ戦に向けて調整。最長70メートルほどの距離で約10分間、感覚を確認し、約20メートルほどの距離では変化球を交えてじっくりと投げ込んだ。