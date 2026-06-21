世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、20日（日本時間21日）に米国・ラスベガスで「UFCファイトナイト」を開催。メインイベントで元RIZINフライ級王者・堀口恭司（ATT）がフライ級2位マネル・ケイプ（アンゴラ／ポルトガル）と対戦し、3RTKO負けを喫した。UFC復帰後初黒星を喫した。

衝撃の結末が待っていた。1Rは動きが硬い中で、お互いのパンチが交差して被弾する場面もあった。ラウンド終了間際にはテイクダウンにも成功した。2R開始早々に左のパンチを有効打からテイクダウンに成功し、トップキープを続けた。しかし悪夢の3Rとなった。3R中盤に右フックを被弾すると、体が崩れた。そのまま堀口は追い込まれた。バックマウントから鉄槌を落とされて動けず。まさかの3R逆転TKO負けとなった。

試合後のケイプから「ありがとうございます」と日本語であいさつされる場面もあった。ケイプは勝利コール後にサッカー男子ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドのゴール後セレブレーションを見せた。

25年11月に、9年ぶりのUFC復帰戦でフライ級11位のタギル・ウランベコフ（ロシア）を相手に圧巻の3R一本勝ち。今年2月にはアミル・アルバジ（イラク）に判定勝利。UFC復帰後2連勝を飾った。

UFC復帰後3戦目は、フライ級2位のケイプと対戦することが決定した。両者は17年大みそか「RIZINバンタム級トーナメント」準決勝で激突。試合は堀口が3R肩固めでタップアウト勝ち。約8年半ぶりの再戦となる。

「ケイプはあらゆる面で上達している。でも、それは自分も同じこと。打撃も柔術もレスリングも、あらゆる面で自分も本当にレベルアップした。だから、彼を怖がったりはしていない」と相手の印象を明かした上で、「メインイベントでもあるし、いい対戦相手だからワクワクしてる」とコメントした。

堀口が目指すのは日本人初のUFCベルトである。「まずはケイプをやっつける」と気合いを入れた上で、「その時の王者は誰かわからないけど、すぐにベルトを狙いに行く」と自信の言葉を並べていたが、UFC復帰後初黒星を喫した。