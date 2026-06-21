6月21日は「わさびの日」 老舗メーカーが“余りがち”なわさびの活用法を紹介
6月21日は「わさびの日」。静岡県山葵組合連合会が、より多くの人にわさびの魅力を知ってもらうため、父の日と同じ6月第3日曜日を「わさびの日」と制定した。これに合わせ、静岡のわさび老舗メーカー・万城食品は、家庭で余りがちなわさびの活用法を徹底検証。「家庭にある調味料に少量のわさびを加えるだけで劇的に“味変”できることに着目」し、“わさびの相棒”となる調味料の組み合わせを発表した。
【写真】インスタではわさびを活用したアレンジレシピを紹介
同社によると、わさびは醤油だけでなく、油分やコクのある調味料とも好相性で、オリーブオイルやマヨネーズ、みそなどと混ぜることで、マイルドになるという。
それぞれの調味料をわさびと組み合わせ、最も高評価を得た調味料を部門別に紹介。油との組み合わせではオリーブオイルが最も高評価となった。ごま油やバターも好相性だったものの、オリーブオイルはわさびの香りを素直に引き出す点が評価された。
また、酸味の部門では穀物酢を紹介。レモン汁やバルサミコ酢も個性的で魅力的だが、穀物酢は最もバランス良く、“日常的に使いやすい”バランスだという。
さらに、常備調味料部門ではマヨネーズとみそが同率首位に選ばれた。マヨネーズは酸味と油分がわさびの辛味を包み込み、みそはコクによって全体の味をまとめる効果があるという。わさびが苦手な人でも取り入れやすく、普段の料理の味付けに変化を加えられるとしている。
■“わさびの相棒”調味料検証結果
・油編 第1位：オリーブオイル×わさび
・酸編 第1位：穀物酢×わさび
・常備調味料編 同率第1位：マヨネーズ×わさび
・常備調味料編 同率第1位：みそ×わさび
同社によると、わさびは醤油だけでなく、油分やコクのある調味料とも好相性で、オリーブオイルやマヨネーズ、みそなどと混ぜることで、マイルドになるという。
それぞれの調味料をわさびと組み合わせ、最も高評価を得た調味料を部門別に紹介。油との組み合わせではオリーブオイルが最も高評価となった。ごま油やバターも好相性だったものの、オリーブオイルはわさびの香りを素直に引き出す点が評価された。
また、酸味の部門では穀物酢を紹介。レモン汁やバルサミコ酢も個性的で魅力的だが、穀物酢は最もバランス良く、“日常的に使いやすい”バランスだという。
さらに、常備調味料部門ではマヨネーズとみそが同率首位に選ばれた。マヨネーズは酸味と油分がわさびの辛味を包み込み、みそはコクによって全体の味をまとめる効果があるという。わさびが苦手な人でも取り入れやすく、普段の料理の味付けに変化を加えられるとしている。
■“わさびの相棒”調味料検証結果
・油編 第1位：オリーブオイル×わさび
・酸編 第1位：穀物酢×わさび
・常備調味料編 同率第1位：マヨネーズ×わさび
・常備調味料編 同率第1位：みそ×わさび