「緻密に芝居を計算している」市川團子が語る父・中車という存在、中村壱太郎が明かす映画『国宝』所作指導の舞台裏

スーパー歌舞伎『もののけ姫』に挑むのは、歌舞伎界の次代を担う市川團子(アシタカ役)と中村壱太郎（サン役）。團子にとって本作で共演する父・市川中車(俳優・香川照之)はどのような存在なのか。さらに壱太郎が映画『国宝』の所作指導を通して感じた新たな学びとは…。２人のキャリアの現在地と、それぞれが思い描く役者像に迫った。（前後編の後編）

【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』のアシタカ役とサン役に抜擢された歌舞伎俳優２人

團子にとっての父・中車の存在、壱太郎が所作指導した『国宝』の舞台裏

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――今作では、父・市川中車さんも乙事主(おっことぬし)役で出演されていますが、改めてお父様の存在はご自身の俳優人生にどう影響を与えましたか？

市川團子(以下、團子) 子どもの頃に、テレビとか映画で活躍している姿をよく見ていたので、「すごく緻密に芝居を計算して演技している」というのが第一印象です。

その次は、同じ日に歌舞伎の初舞台を踏んだことですね。基本、歌舞伎だと父という存在は、自分より前から歌舞伎を始めている、いわば師匠のような存在でもあるんですが、そういった意味では、少し不思議な感覚を持っています。

――また、壱太郎さんは昨年、映画『国宝』で所作指導をされました。そのことは、ご自身のキャリアにとって、どのような経験になりましたか？

壱太郎 母方が日本舞踊の流儀をやっていることもあって、今回、（所作指導の）お話をいただいたのですが、やはり人に教えることで自分も学ぶんです。自分も同じ役を何度も演じたことがある『曽根崎心中』を、吉沢亮さんと横浜流星さんにお伝えしていくわけなのですが、教えるということは、もう一度その役を見直すということに繋がりました。

「何でこの手はこうするんですか？」とか想像もしていなかった質問を受けたとき、「それはそういうものだから…」としか言えなくなってしまう自分が悔しくて、当たり前が当たり前じゃないということに気付かせてもらった、そんな現場でしたね。

――映像作品に歌舞伎の技術を落とし込むことへの難しさは、どんな点にありましたか？

壱太郎 僕らは基本、嘘をつけるんです。たとえ裏が綺麗に見えなくても、表から見て綺麗であればいい。でも映画は360度撮られるので、その感覚は通用しない。裏も綺麗に見せるということは、僕自身学びでもありました。

――なるほど。俳優さんに伝える中で、気づかされる部分も多かったんですね。

壱太郎 そうですね。あとは、僕らは当たり前のように顔を真っ白に塗りますけれど、自分たちで化粧をすることすら、普通の演劇ではありえないことだったり、そもそも「なぜ顔を白で塗るのか」という原点に立ち返れば、昔はライトがなかったからということなんですね。そういう風に原点に立ち返ったことで、改めて歌舞伎の面白さに気付かされました。

壱太郎が歌舞伎以外で「死ぬる覚悟」で取り組んでいること

――近年、映画『国宝』の影響で歌舞伎への注目が高まっていますが、“歌舞伎を知らない層”にも届いている実感はありますか？

團子 今年３月に大学を卒業したんですけど、大学の同級生が「歌舞伎を観てみたい」と言ってくれたり、先月、シアターミラノ座で『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』に出演した際には、たくさんの友人が観に来てくれました。

「チケットを取りたいんだけどどうすればいいの？」と事前に聞いてくれた友達もいれば、急にLINEで「今日、観てたよ」って教えてくれる友達もいて、とても驚きました。

壱太郎 僕は今年３月に京都・南座で『曽根崎心中物語』という公演に出演したんです。その公演では、途中で退屈になり離脱してしまうお客様を減らそうと、作品を新しく書き換えて、尾上右近くんと一緒に１カ月46回公演したんですよ。

――１カ月46回⁉ それはかなり多いですね。

壱太郎 熱い想いで１カ月駆け抜けて、毎日満員御礼でした。さらに、演目としてアフタートークショーを30分取ったんです。そこで「お化粧って自分でされるんですか？」とか、「なんで女方の人は声が高いんですか？」とか、僕らが当たり前と思っていたことに対する素朴な疑問にいっぱい巡り合えたことで、いろんな方々に興味を持っていただいているんだなと感じました。

――それはとても嬉しいですね。

壱太郎 あと映画『国宝』の台詞で「死ぬる覚悟が～」が話題になりましたが、ある人が「壱太郎さんにとって、歌舞伎以外で『死ぬる覚悟で』やっているものはありますか？」って質問してくれて、今探している最中なんですが、今だとやはり『もののけ姫』のサンとして生きることを、「死ぬる覚悟で」やっていこうと思っています(笑)。

團子と壱太郎が目指す俳優像

――今後、お二方が目指す俳優像を教えてください。

團子 祖父・（二世）猿翁しかり、僕が好きなBTSしかり、色んな職種はあれど、ステージに立った時に、その人がそこに立つまでにどれだけ準備をしてきたのか、その覚悟や努力量、練習量が背中にのっている人が好きなんです。その姿に毎回圧倒されるし、ステージを観ていてすごく興奮するんですよ。

祖父・（二世）猿翁を追い求めるのは大前提として、観ていただいたお客さんに「團子が頑張っているから自分も頑張ろう」と思っていただけるような、勇気と活力、やる気を届けられる俳優になりたいと思っています。

壱太郎 歌舞伎の女方のほとんどは、主役の人があっての相手役なので、一緒にタッグを組んで「楽しいな」と思ってもらえる、信頼してもらえるバディでありたいという理想はあります。それは女方としてだけでなく、一人の人間としてでもあります。

一度あった仕事が次に繋がるような「もう一回この人と仕事をしたいな」と思ってもらえるような俳優でいたいですね。

――最後に、スーパー歌舞伎『もののけ姫』を通して観客に届けたいものはなんでしょうか？

團子 『もののけ姫』とスーパー歌舞伎、双方の魅力が伝わる素晴らしい舞台になると思います。事前勉強なしで一から十まで理解していただける作りになっていますので、安心して観ていただきたいです。

また情緒的に進んでいく『もののけ姫』の作風と、少し説明的な要素のある歌舞伎、その融合が上手くいったとき、両者の魅力が存分に溶け合い、とてつもない化学反応が生まれて、歌舞伎でしか味わえない『もののけ姫』の世界観をお届けできると思います。

ジブリファンの皆様、歌舞伎をいつも観ていただいている皆様、歌舞伎を観たことがない皆様、とにかく全世代の皆様に楽しんでいただきたいです。

壱太郎 『もののけ姫』ってとにかく壮大なんです。世界的にも、今でも通じるような現代社会の問題が詰め込まれているストーリーで、ただ面白いだけではなく、強いメッセージ性がある作品です。それが歌舞伎とマッチすることで、観劇後に皆さんの心に余韻を残すような作品になると思います。

初めて歌舞伎を観るにはもってこいの作品ですし、『もののけ姫』を歌舞伎でどうやるのか、お手並み拝見で観に来て下さる方もいると思います。そういう方の想像を超えていくような大スペクタクルな舞台をお届けしたいです。

取材・文／木下未希 撮影／村上庄吾