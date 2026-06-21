「『もののけ姫』は歌舞伎と合う」市川團子×中村壱太郎が語る、ジブリの名作のスーパー歌舞伎舞台化への覚悟

スタジオジブリの名作『もののけ姫』が、スーパー歌舞伎として新たに生まれ変わる。出演するのは、“スーパー歌舞伎”の創始者である祖父・二世市川猿翁の志を受け継ぐ市川團子(アシタカ役)と、映画『国宝』で所作指導も務めた唯一無二の女方・中村壱太郎（サン役）。

【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』のアシタカ役とサン役に抜擢された歌舞伎俳優２人

この壮大な物語を歌舞伎で描く意義と役への解釈、そして“スーパー歌舞伎”の魅力まで、伝統と革新が交差する舞台の裏側に迫った。（前後編の前編）

スーパー歌舞伎の新作は、ジブリの名作『もののけ姫』

――スーパー歌舞伎『もののけ姫』に出演が決まった際の率直な心境をお聞かせください。

市川團子(以下、團子) 『もののけ姫』が歌舞伎になると初めて聞いたときは、衝撃を受けました。しかも、それが新作歌舞伎ではなく、“スーパー歌舞伎”ということが、自分にとっては大きな意味を持つ出来事です。

なぜなら、スーパー歌舞伎は祖父・（二世）猿翁が「現代のお客様に歌舞伎の魅力を分かりやすく届けたい」という精神で、命がけで創り上げてきたものであり、祖父にとってのライフワークでもありました。

――猿翁さんが2023年に亡くなられてから初めてのスーパー歌舞伎の新作になると…！

團子 そうですね。これまでの作品では、『新・三国志Ⅲ 完結篇』が（祖父の）最後のスーパー歌舞伎作品であり、今回は祖父がいない環境で新しいスーパー歌舞伎が誕生することに、怖さもありますが、いい舞台にするために、自分にできることを一つひとつ積み重ねていきたいと思います。

――壱太郎さんはいかがでしょうか？

中村壱太郎（以下、壱太郎） 初めてお話をいただいたときは、正直驚きましたね。スーパー歌舞伎の最初の作品である『ヤマトタケル』で團子くんが主人公のヤマトタケルを、私がヒロインの姉妹（兄橘姫・弟橘姫）役を演じてからのご縁ですが、歌舞伎俳優として、家系的に大事にしている作品や「自分自身が信念を通して一生やっていくんだ」という演目がそれぞれあると思います。

團子くんにとっては、その一つが“スーパー歌舞伎”であり、そこに再び参加できる喜びと、共に何かを作り出すワクワク感を今感じています。

――今回は皆さんが知っている作品とあって期待値も高いのではないでしょうか？

壱太郎 その点に関しては不安もありますが、映画ではない、歌舞伎の『もののけ姫』を作品として成り立たせ、皆様にしっかりお届けしていきたいと強く思っています。

アシタカは「腐らず前を向く人」、サンは「不条理に生きる少女」

――スーパー歌舞伎『もののけ姫』では團子さんがアシタカ役、壱太郎さんがサン役を演じます。まず團子さんは呪いをかけられた少年・アシタカ役をどう解釈していますか？

團子 アシタカは、「呪われた運命でも腐らずに前を向く人」と捉えています。物語では「シシ神」が最後に全てを破壊して、傷の残った形ではあれど、再生していく。その流れは変えることのできなかった“運命”だったと思いますが、それでもアシタカが、自然と人間との共生の道を探り、ひたむきに行動していく。

その行動は必ずしも無駄ではなくて、その行動を見ていた人たちの心の中には、その姿が残って、何十年、何百年、何千年後の世界に大きな影響を与えている人物なんじゃないかと思っています。

――なるほど。壱太郎さんは山犬に育てられた少女・サン役をどう解釈していますか？

壱太郎 サンは、「人間ではない人間」であり、そこをどう演じるかが大事だと思いました。歌舞伎の女方というのは、自分の実年齢を越えて上にも下にもいけるのが魅力です。僕も今35歳という年齢で15歳前後の少女・サン役を演じるわけですが、「不条理に生きる少女」というのが大きなテーマなのかなと思います。

――「不条理に生きる少女」とは？

それこそアシタカがこれから生きていく人の運命を変えていく、道を開く役割があるとするなら、サンは人間と接したことで、自分が今後どう生きるのかを問いかけられている少女だと思います。自分自身も毎回その部分をいろいろ考えながら演じています。

スーパー歌舞伎の魅力は“３Ｓ”

――團子さんの祖父・二世猿翁さんがスーパー歌舞伎を創始されて今年で40周年ですが、改めてスーパー歌舞伎の魅力を教えてください。

團子 特徴として挙げられるのは「スピード」「スペクタクル」「ストーリー」の“３S”です。

――“３S”についてそれぞれ教えてください。

歌舞伎って時間軸がゆっくりしている印象があると思いますが、スーパー歌舞伎ではまず、現代のエンターテインメントに寄せたテンポのいい「スピード」感溢れる劇を目指しています。そして二つ目の「スペクタクル」は、歌舞伎ならではの演出をふんだんに使って、視覚的にインパクトのある仕掛けや演出をしています。

三つ目の「ストーリー」に関して、歌舞伎は江戸時代に成立しましたが、スーパー歌舞伎では現代の人に届くテーマ性のある物語を選んでいる点が特徴です。

――なるほど。歌舞伎初心者の方でも気軽に楽しめそうですね。

團子 そうですね。“３Ｓ”に加え、もう一つ大事なのが、ほとんど現代語だということです。これはやはり革命的なことで、事前勉強なしで理解できます。歌舞伎は「見取り狂言」といって、人気の場面だけをピックアップして上演する、現代で言えばYouTubeの「切り抜き動画」みたいな形式が多いんです。

江戸時代など昔の時代は、全部の物語を把握したお客様が「見取り狂言」を見て楽しむことができました。だけど、スーパー歌舞伎はその公演だけで始まりから終わりまで、物語が完結するようにできています。

――現代の観客に向けた工夫が随所にあると！ 特に“予習なしで楽しめる歌舞伎”は大きな魅力ですね。

團子 スーパー歌舞伎はよく「新しい歌舞伎」と言われますが、使われる演出自体は、古典に根差したものばかりなんです。歌舞伎初心者の方にとっては、話も分かりやすく、「歌舞伎ってこんなに面白い面があるんだ」と知ることができるのが、スーパー歌舞伎の魅力だと思います。

――今回、原作がありなおかつジブリの人気作である『もののけ姫』を歌舞伎でやる意義をどう感じていますか？

團子 もともと歌舞伎は様式美だったり、デフォルメの演劇と言われています。リアルな演劇ではなく、一つの物事の本質の部分を抜き取って、感動する部分を何倍にも増幅させて演出する。だからこそリアルを越えたリアルを生み出すことができる。それが特徴なんです。

『もののけ姫』は、美しい絵面と壮大なスケールがテーマなので、そういった点でも歌舞伎と合うと思います。リアルではない、非日常の世界観なので。“歌舞伎”で描く『もののけ姫』は、両者の科学反応がうまくいけば、作品の本質が大変良くお客様に伝わるんじゃないかなと思っています。

取材・文／木下未希 撮影／村上庄吾