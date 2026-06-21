アルミを溶かして「スリングショット」を作ってみた！ 砂型鋳造で見事に完成、気になる命中率は？

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かしてスリングショットを作ってみた【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今回はアルミを溶かしてスリングショットを作ってみました。 自分はこれをよくパチンコと言ってましたが同じ物みたいですね。

投稿者のまーくいものさんが、アルミ鋳造でスリングショットを作ります。原型は3Dプリンターで制作しました。

木枠に原型を置いたら離型用のタルクをまぶし、まずはふるいで細かい砂を振りかけます。

ざっくりと砂を入れたら、木材を使って押し固めながら砂を込めていくまーくいものさん。

ひっくり返し、下枠のできあがりです。

上下の枠の砂がはがれやすいようタルクをまぶしたら、上枠にも砂を込めます。

上下の枠に砂を込めたらアルミの通る道づくり。砂を削って作ります。

型を外す時は全体を細かく叩いてから慎重に。今回の形状は型を抜くのが難しかったそうです。

立てた枠同士を密着させ、注ぎ口を乗せたら砂型の完成！

熱したアルミは細くゆっくり注ぎます。空気抜きの穴からぷっくりとアルミが上がってきましたね。

アルミが冷めたら型を外します。

裏面まで綺麗にアルミが回っていました。成功です！

余分な箇所を取り除きます。

機械と手でバリを取って、外側を磨きます。

グラインダーで磨いてピカピカになりました。

フレームにゴムを取り付けて……

スリングショットが完成！ 形はイメージ通りだそうです。『ワンピース』のウソップが持っているものに似ていますね。

人がいない場所で試射を行います。

拾うのが大変そうなので、弾は土に還るクレイボールを使うことにしました。

5m離れた場所からペットボトルを撃ってみたのですが、肉眼でも映像でも弾がどこに飛んだのかがわかりません。

何度か撃っていると当たるように。3枚のうち真ん中の画像で、ペットボトルの左上辺りに弾が見えています。標的に対して右斜め下を狙うと当たりやすい気がする、とのことでした。それでも10回に1回当たればいいほうだとか。

今回は作りたいという気持ちからの制作でしたが、次に作るなら命中率を意識したいというまーくいものさんでした。スリングショットの制作の詳細や実際に使っている様子を見たいという方は、どうぞ動画をご覧ください。ペットボトルからの視点もあり、的ではなくGoProを倒すハプニングも収められています。

視聴者のコメント