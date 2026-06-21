ＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤが２０日、静岡エコパアリーナで、全国３都市５公演を巡る４度目のアリーナツアー「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ＢＥＳＴ 〜Ｂｏｒｎ Ｔｏ Ｂｅ Ｗｉｌｄ〜」の初日公演を行った。６年に１度の祭典であるＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲに合わせて、グループの軌跡をたどるベストライブを創造した。

お祭りソングが多いＳＥＣＯＮＤがキャリア史上最高のパーティータイムを届けた。「Ｇｏｉｎｇ Ｃｒａｚｙ」「ＹＥＡＨ！！ ＹＥＡＨ！！ ＹＥＡＨ！！」などの定番曲のほか、新曲「ＳＡＭＥ ＯＬＤ」を初披露。大人の色気を感じさせる楽曲「アカシア」では、女性ダンサーとのステージで魅了。会場に黄色い悲鳴が飛び交った。

グループの歴史が始まってから１４年。ＳＨＯＫＩＣＨＩは「僕らが今日まで歩みを止めなかったから、みんなが僕らを応援することをやめないでいてくれたから、今日こうやってまた会うことができた」と感謝。ファンを前に「これからもみんなに楽しんでもらえるように、音楽を一生懸命作るんで、楽しみにしていてください」と誓った。

今ツアーは９月２７日の大阪城ホールまで続く。