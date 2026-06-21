シンガーソングライターのさだまさしさん（74）が、2026年6月15日にインスタグラムを更新し、同日89歳の誕生日を迎えた俳優の伊東四朗さんとの2ショットを公開した。

「伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）」

さださんは「伊東四朗さんと 89歳お誕生日おめでとうございます」と祝いつつ、「HAPPY BIRTHDAY」の文字や星で装飾した、伊東さんとの2ショットを公開した。伊東さんはいすに座って親指を立てるポーズを取り、その横に立ったさださんが伊東さんの肩に手を回している。

さださんは、伊東さんと「文化放送でバッタリ」遭遇したと明かした。

さださんは、お祝いの寄せ書きに「伊東さんはいつまでもボクのアイドルです」と書いたという。

さらに「この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）」と、裏話も付け加えた。

コメント欄には、伊東さんの誕生日を祝う言葉とともに、「若々しい89歳に乾杯」「伊東四朗さん、お顔がみれてうれしいです」「89歳のお肌に見えないです！ 若々しいお肌ですね」「久々に顔見れてよかったです」など、伊東さんの若々しさに驚く声や、元気そうな姿を喜ぶ声が寄せられている。