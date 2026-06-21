◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦 エクアドル０―０キュラソー（２０日、カンザスシティー競技場）

ＦＩＦＡランク２３位のエクアドルは同８２位のキュラソーに０―０で引き分けた。

エクアドルは初戦でコートジボワールに０―１で敗北。決勝トーナメント進出へ、是が非でも勝ち点３が必要な状況だったが、再三の決定機を外してまさかの無得点。シュート３０本近く放ったが、空砲に終わった。試合中はスタンドからエクアドルのサポーターによるブーイングが鳴り響いたが、終了後は絶句した様子で沈黙に包まれた。

プレミアリーグの強豪チェルシーで主力を担うＭＦモイセス・カイセドら質の高い選手がそろっているが、今大会ではまだ１点も奪えていない。１次リーグ最終戦はドイツ戦。わずかに望みをつないだ決勝トーナメント進出へ必勝の試合となる。

◆エクアドル ２大会連続５回目。０６年の１６強が最高。ＦＩＦＡランク２３位。８勝８分２敗で南米予選をアルゼンチンに次ぐ２位突破。アルゼンチンとイタリア国籍を持つベカセッセ監督（４６）はプロ経験がない。堅守が武器で３月にはオランダとモロッコにドロー。首都はキト。人口は１８００万人。