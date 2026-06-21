ＦＩＦＡランク８２位のキュラソーは同２３位のエクアドルに０―０で引き分け、Ｗ杯で初の勝ち点を手にした。エクアドルの猛攻を振り切り、スコアレスで終えた。ＧＫロームは１５本ものシュートを止めた。

人口約１５万人の島国キュラソーはこの試合で「史上最も人口の少ない国」として、Ｗ杯の歴史に名を残した。さらに、初戦ではディック・アドフォカート監督が７８歳２６０日で「Ｗ杯史上最年長監督」の記録を樹立。この日で７８歳２６６日に更新した。

オランダ領といこうこともあり、オランダで生まれ育った選手も多く在籍。予選では格上のジャマイカに勝利するなど３勝３分けの無敗で通過。初戦はドイツに１―７で完敗したが、初出場で勝ち点をもぎとった。

◆キュラソー 初出場。ＦＩＦＡランク８２位。オランダ出身のルッテン監督（６４）が就任４か月でＷ杯へ。４―３―３をベースで堅守を志す。北中米カリブ海３次予選Ｂ組１位。予選成績は６勝２分２敗。ベネズエラの北部、約６０キロのカリブ海に浮かぶ面積約４５０平方キロ（鹿児島県種子島ほど）、人口約１５万人の島。１０年に単独でオランダの構成国になった。パピアメント語という独自の言語を持つ。日本からは最短で約２２時間。リキュールの「キュラソー」は島特産のオレンジから造られたことで命名された。元プロ野球ヤクルトのバレンティンが出身。首都はウィレムスタット。人口は１５万人でＷ杯出場チームで最少規模。