日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２１日、サッカーＷ杯北中米大会について報じた。

番組にはＭＣの中山秀征、同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝ＭＴＦＣ監督の槙野智章氏がこの日、チュニジア―日本戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継生出演した。

チュニジアは第１戦でスウェーデンに１―５で大敗したことで、チームは監督交代を決断。モロッコなど複数国で代表監督経験があるルナール氏が監督に電撃就任した。

そこで田辺アナが「チュニジアの要注意選手は誰でしょう？」と質問。槙野氏は「１０番のハンニバル（メジブリ）ですね」と名を挙げた。

すると田辺アナは「私も昨日チュニジアの練習取材に行ったのですけれども、（メジブリが）集合の１０分前に出てきていたんですね。ずっと取材していた日本のクルーに聞きますと、今までこんなことなかったと。大体練習が始まってから３０分くらいたって出てくるチームだったのが、このルナール監督に代わってから練習の１０分前に出てくる。いわゆる規律がしっかりとしたチームに変わったという話しをしていました」とリポートした。

槙野氏は「そこら辺はやっぱり監督交代で一気に変わりますよね。チームとしての基準だったり、そこら辺で選手がどうしなきゃいけないのかというのをリーダーが率先してやっていますからね。だいぶ変わると思います」と私見を語った。