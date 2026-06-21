【Ｗ杯】日本対チュニジアはＷ杯１０００戦目、森保ジャパンはメモリアルマッチを勝利で飾れるか…過去の節目にはマラドーナやジダンがプレー
ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、北中米Ｗ杯の１次リーグ（Ｌ）第２戦で同４５位のチュニジア代表と、メキシコ・モンテレイで対戦する。日本の３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出に向けて大事な一戦は、Ｗ杯通算１０００戦目の節目の試合となる。森保ジャパンが記念の試合を白星で飾れるか注目だ。
今大会で２３回目となったＷ杯。記念すべき１試合目は１９３０年ウルグアイ大会の米国―ベルギー、フランス―メキシコの２試合で幕を開けた。２００試合目は１９６６年イングランド大会、イングランドのＦＷハーストが西ドイツ戦（現ドイツ）でハットトリックと活躍し勝利。その後、自国開催での初優勝を達成した。４００試合目は１９８６年メキシコ大会、アルゼンチンのＦＷマラドーナが「５人抜き」「神の手」ゴールで、優勝へと導いた伝説の大会。その決勝Ｔ１回戦のウルグアイ戦だった。７００試合目は２００６年ドイツ大会のスペイン―フランス。この大会限りでの引退を表明していたフランスのＭＦジダンが１ゴールなどで勝利した。
過去の節目試合は以下の通り。
◆Ｗ杯節目試合
▼１試合目
１９３０年ウルグアイ大会
予選Ｌ
米国３―０ベルギー
フランス４―１メキシコ
▼１００試合目
１９５４年スイス大会
３位決定戦
オーストリア３―１ウルグアイ
▼２００試合目
１９６６年イングランド大会
決勝
イングランド４―２西ドイツ
▼３００試合目
１９７８年アルゼンチン大会
２次Ｌ
イタリア１―０オーストリア
西ドイツ２―２オランダ
▼４００試合
１９８６年メキシコ大会
決勝Ｔ１回戦
アルゼンチン１―０ウルグアイ
▼５００試合
１９９４年米国大会
１次Ｌ
ギリシャ０―２ナイジェリア
アルゼンチン０―ブルガリア
▼６００試合目
２００２日韓大会
１次Ｌ
フランス０―０ウルグアイ
▼７００試合目
２００６年ドイツ大会
決勝Ｔ１回戦
スペイン１―３フランス
▼８００試合目
２０１４年ブラジル大会
１次Ｌ
ドイツ２―２ガーナ
▼９００試合目
２０１８年ロシア大会
決勝
フランス４―２クロアチア
▼１０００試合目
２０２６年北中米大会
１次Ｌ
日本―チュニジア