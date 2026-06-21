ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、北中米Ｗ杯の１次リーグ（Ｌ）第２戦で同４５位のチュニジア代表と、メキシコ・モンテレイで対戦する。日本の３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出に向けて大事な一戦は、Ｗ杯通算１０００戦目の節目の試合となる。森保ジャパンが記念の試合を白星で飾れるか注目だ。

今大会で２３回目となったＷ杯。記念すべき１試合目は１９３０年ウルグアイ大会の米国―ベルギー、フランス―メキシコの２試合で幕を開けた。２００試合目は１９６６年イングランド大会、イングランドのＦＷハーストが西ドイツ戦（現ドイツ）でハットトリックと活躍し勝利。その後、自国開催での初優勝を達成した。４００試合目は１９８６年メキシコ大会、アルゼンチンのＦＷマラドーナが「５人抜き」「神の手」ゴールで、優勝へと導いた伝説の大会。その決勝Ｔ１回戦のウルグアイ戦だった。７００試合目は２００６年ドイツ大会のスペイン―フランス。この大会限りでの引退を表明していたフランスのＭＦジダンが１ゴールなどで勝利した。

過去の節目試合は以下の通り。

◆Ｗ杯節目試合

▼１試合目

１９３０年ウルグアイ大会

予選Ｌ

米国３―０ベルギー

フランス４―１メキシコ

▼１００試合目

１９５４年スイス大会

３位決定戦

オーストリア３―１ウルグアイ

▼２００試合目

１９６６年イングランド大会

決勝

イングランド４―２西ドイツ

▼３００試合目

１９７８年アルゼンチン大会

２次Ｌ

イタリア１―０オーストリア

西ドイツ２―２オランダ

▼４００試合

１９８６年メキシコ大会

決勝Ｔ１回戦

アルゼンチン１―０ウルグアイ

▼５００試合

１９９４年米国大会

１次Ｌ

ギリシャ０―２ナイジェリア

アルゼンチン０―ブルガリア

▼６００試合目

２００２日韓大会

１次Ｌ

フランス０―０ウルグアイ

▼７００試合目

２００６年ドイツ大会

決勝Ｔ１回戦

スペイン１―３フランス

▼８００試合目

２０１４年ブラジル大会

１次Ｌ

ドイツ２―２ガーナ

▼９００試合目

２０１８年ロシア大会

決勝

フランス４―２クロアチア

▼１０００試合目

２０２６年北中米大会

１次Ｌ

日本―チュニジア