日曜よる10時30分から放送の、兼近＆真之介の「メシドラ」。本日の『メシドラ』は、映画『キングダム』豪華俳優陣が集結！舞台は自然豊かな千葉県・房総半島。

ロケ開始早々、兼近＆満島のもとに一本の電話が。待ち合わせ場所の小糸公民館の前で待っていたのは山粼賢人と山田裕貴の2人。『キングダム』で共演した満島とはもちろん、親交の深い兼近も加わり、合流した瞬間から大盛り上がり。果たして4人は房総半島でどんな絶品グルメと出会うのか？気心知れた仲間たちだからこそ飛び出す貴重なエピソードも満載の、スペシャルなメシドラが幕を開ける。

車に乗り込み、海へ向かうか山へ向かうか相談する中、山粼が「海の方が海鮮系も食べられるんじゃないですか？」と提案。山田も「海でチルしたいっす」ということで、4人は海方面へ車を走らせることに。

車内では30代を迎えた今の心境についてトークが展開。「若中年」という兼近の独特なワードに山粼も山田も大笑い。さらに山田は、数年前に兼近とマブダチになったというきっかけを明かす。そこには意外な「共通の知人」の存在が！

最初に訪れたのは、自社農場のお米を使った商品が人気の「穴太（あのう）商店」。米粉のガトーショコラや黒ごまプリン、さくらプリンなどを前に4人のテンションは急上昇。ライスミルクソフトがのったコーヒーフロートも味わいながら、車内トークも盛り上がる。

話題は山粼と山田の関係へ。10代の頃に共演していたという2人だが、『キングダム』の撮影をきっかけに急接近。「毎日のようにご飯へ行った」と振り返る。さらに山粼は、自身の芸能界入りのきっかけとなった「原宿スカウト秘話」を告白。竹下通りで声をかけられたものの、渡された名刺には誰もが知る有名人の名前がズラリ。「これは怪しい…」と警戒したという山粼少年だったが、その出会いが人生を大きく変えることに。山粼が語る芸能界デビュー秘話に注目だ。

続いて訪れたのは昭和63年創業の人気洋食店「カジュアルレストラン じょあんどーる21」。名物の厚切りポークジンジャーやサーロインステーキなどをシェアしながら堪能する。房総ポークの脂の甘さに兼近も思わず感激。レトロな店内で4人のトークはさらに盛り上がる。

食事を終えると、山粼の「馬乗りたくないですか？」という提案から乗馬体験をすることに。連絡が取れた乗馬クラブへ向かう車中では、俳優としての転機について語り合う。

山粼は自身にとって『キングダム』が大きな転機だったと振り返る。満島も「柔らかい印象の役が多かったのが、『キングダム』から強いキャラクターの役も来て幅が広がった」と共感。そして話題は山田裕貴の俳優人生へ。主演作が続き、作品を背負う立場ならではのプレッシャーや責任に押しつぶされそうになっていた時期があったという山田。そんな悩みを親友・山粼に打ち明けたことを明かす。すると山粼は、気負う様子もなく、ある「一言」を返したそう。その言葉に山田は「この子、かっこいいわ…」と心を打たれたと振り返る。シンプルながらも力強い言葉。山田の心を救い、今でも忘れられないという「山粼賢人の一言」とは――。

そんなトークを繰り広げながら到着したのは富津市の「アマハホースクラブ」。実は『キングダム』で使用された馬も預かっている施設だと知り、一同驚きの声を上げる。まずは山粼が見事な馬さばきを披露。続く山田も安定感抜群の乗りこなしを見せる。そして乗馬未経験の兼近も挑戦。運動神経抜群の兼近だが、乗馬の実力はいかに。そして、満島が乗った馬はあるハプニングでトップスピードに!?

サプライズゲスト・小栗旬が登場！海を眺めながら本音トーク『ごくせん』『花より男子』で共演、松本潤との青春秘話を語る

乗馬体験を終え海へ向かう車内で突然電話が。「僕も参加させていただきたくて」と語る声の主に呼ばれ、急遽目的地を変更。到着したのは映画やドラマのロケ地としても知られる「元名採石場跡地」。圧倒的なスケールの景色の中で待っていたのは『キングダム』シリーズで共演している小栗旬だった。山粼・山田からバトンを受け取り、後半戦がスタート。

兼近と満島が小栗を連れ訪れたのは元名海岸沿いにある「Motona Beach Club」。海を一望できる絶好のロケーションで、レモン風味のシーフード焼きそばやロコモコなどが人気のビーチカフェ。まずはおまかせでドリンクを注文し、ゆったりとした時間を過ごす。

トークは小栗の原点ともいえる学園ドラマ時代へ。『GTO』では、いじめられっ子・吉川のぼる役を演じていた小栗。当時はまだ15歳で身長も165センチほどしかなく、撮影期間中に一気に7センチ伸びたという驚きのエピソードを明かす。他にも多くの学園ドラマに出演してきた小栗から「15年間高校生役をやっていた」という衝撃発言も飛び出し、一同大爆笑。



学生時代の小栗のエピソードも聞きながら3人が向かったのは創業約80年の和菓子店「重田菓子店」。

「やっぱりあんこが最強だよね」と語る小栗と、一日200個以上売れることもあるという名物のどら焼をいただく。

そして「うなぎが好き」という小栗と最後の目的地へ。車中トークは『ごくせん』の話題へ。当時の小栗は「結果を残さなきゃいけない」というという強い思いで現場に臨んでいたという。そんな中、現場にいたのが1歳年下の松本潤。小栗は当時を振り返り、「すげえ嫌いだったんだよね」とまさかの告白。18歳と19歳という多感な時期だったこともあり、お互い距離があるまま作品は終了したという。しかしその後、『花より男子』で再共演。

再び一緒に作品を作ることになり不安もあったというが、撮影序盤のある出来事で思いが変わったという。

小栗旬が目にした、松本潤の努力と作品への向き合い方とは。当時の貴重なエピソードは『花男』ファン必見。

そして到着したのは館山市にある地元食材を使った和食が楽しめる「鰻 和処 いづ喜」。上質な脂が楽しめるブランドうなぎ「坂東太郎」を使った絶品うな重に３人も唸る。

房総半島の絶景、絶品グルメ、そして豪華俳優陣によるここでしか聞けない本音トーク。メシドラ『キングダム』スペシャルをお楽しみに。