ワールドカップ北中米大会

ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。現地入りした、サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が、スタジアムで見た光景に感激した。

決戦の舞台は絶景だった。試合会場となるエスタディオ・モンテレイ。澄み切った青空の下、スタジアムの奥には巨大な山がそびえ立つ。鮮やかな緑色のピッチと青いシートが美しく対比しており、スタンドを覆う屋根が風景を額縁のように切り取っている。客席にはまだ観客の姿はない。

大会期間中、スポーツチャンネル「DAZN」で現地レポートを担当している影山。試合開始約3時間前に自身のXに実際の画像を公開し、「チュニジア戦のモンテレイスタジアム、美しすぎる……」と思わず感激していた。

影山は前日に行われた日本代表の練習も取材。エスタディオ・モンテレイ近郊の市街地は大雨が降り注ぎ、道路は冠水状態に。道路上にたまった水が波打っていた。自身のXでは「今日は日本代表の前日練習にやってきました！ 道中はスコールに洪水でほぼスプラッシュマウンテンでしたが、選手の皆さんの今まで以上に集中した姿が印象的でした！」「雷がこわかったです」と伝えていた。

一方、20日（同21日）に行われたF組のオランダ―スウェーデン戦は、オランダが5-1で快勝。グループ首位に浮上した。



（THE ANSWER編集部）