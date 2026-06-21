本拠地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。試合2時間半前に目撃された変わらぬ行動が、ファンから喝采を浴びている。

青いトレーニングシャツに白いパンツ、帽子をかぶった大谷は、グラウンドに現れると、普段と変わらない様子でキャッチボールなどをこなした。スタジアムに駆け付けたファンからは「Shohei！」と歓声を浴びていた。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のフレド・セルバンテス記者をはじめ、X上で米記者らが実際の映像を公開。ネット上の日本のファンからは「昨日第2子誕生で次の日いきなり試合は凄すぎる」「祝砲をあげにきたな」「早すぎだよね、もっと幸せ噛み締めて良いのに野球やれてこその充実なんやろね」「もう1日くらい休んでも」「もうちょいゆっくり過ごして良かったのに！」「ゆっくり休んでもらいたいが…」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）