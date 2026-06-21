BADSAIKUSH¡Ö²¶¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÏÊ¸³Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¿ôÇ¯¤ÎÄÀÌÛÇË¤ê»¨»ï¤Ç¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
àÆüËÜ¤ÇºÇ¤â·Ù»¡¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×á¡ÖçÓÃ£Ëã¡×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼£Â£Á£Ä£Ó£Á£É£Ë£Õ£Ó£È¡Ê¥Ð¥À¥µ¥¤¥¯¥Ã¥·¥å¡á£³£¶¡Ë¤¬»¨»ï¡Ö£Â£Ì£Õ£Å£Ð£Ò£É£Î£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ò£Å£Ã£Ï£Ò£Ä£Ó¡¡£°£°£±¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¿ôÇ¯¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢çÓÃ£Ëã¤Î¤³¤È¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò£²Ëü»ú¤ËµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤ê¤Ä¤¯¤·¤¿¡£
¡¡£Â£Á£Ä£Ó£Á£É£Ë£Õ£Ó£È¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ã¤ÆÊ¸³Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤·¡¢Ê¸³Ø¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£çÓÃ£Ëã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬çÓÃ£Ëã¡£¤½¤ì¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿Íµ¤¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡ÖÁ´°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´°àú¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ìÇº¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¶Ê¤ò¤Þ¤À¤Þ¤Àºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤ò¤¢¤ä¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓ¤Ç¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡£Î¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç½ñ¤¯¤È¤«¡£²¿¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¶Ê¤Ïºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»¨»ï¤ÏÍÌ¾¤Ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬Ëè¹æÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö£Â£Ì£Õ£Å£Ð£Ò£É£Î£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ç£Á£Ú£É£Î£Å¡×¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë½ñÀÒ¤Ç¡¢ÃæÌÌ¤Ç¤Ï£Ú£å£å£â£ò£á¡¢£Ó£Å£Å£Ä£Á¡¢£É£Ì£Ì¡¾£Â£Ï£Ó£Ó£Ô£É£Î£Ï¡¢£Á£Î£Á£Ò£Ã£È£Ù¡¢£Ì£Å£Ø¤Ê¤É²áµî¤Î¡Ö£Â£Ì£Õ£Å£Ð£Ò£É£Î£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ç£Á£Ú£É£Î£Å¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î²áµî¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡£