タレントの向井亜紀（６１）は、今も昔も不屈の人だ。子宮摘出手術を経て、海外での「代理出産」によって母になり、その後も度重なる病魔を乗り越えてきた。今春には、一度は中退した日本女子大を卒業。４０年越しの卒業証書を手にした。常に正面突破を繰り返した人生は、他の誰にも似ていない光を放っている。（堀北 禎仁）

目の前に壁が立ちはだかるたび、向井は逃げずに立ち向かってきた。そのエネルギーの源泉はどこにあるのだろうか。「私、２泊３日ぐらいしゃべっちゃうんですよ」という通り、言葉が泉のように湧き出てくる。

大学１年生だった１９８３年に芸能界デビューして４０年余り。その間、格闘家・高田延彦との結婚や、がんによる子宮摘出、米国での代理出産など多くの話題を振りまいてきた。そんな向井は、今年３月まで人生２度目の「女子大生」でもあった。

医師の家に生まれ、幼い頃は中学校か高校の理科教師を志望。埼玉随一の進学校・浦和第一女子高から日本女子大の家政学部生物農芸学科に進学したが、ラジオＤＪとしてデビューした在学中に芸能活動が多忙になり、２年で中退した。「勉学を投げ出したままでいる」という思いが、長年心に残っていた。

還暦を前にした２０２３年、同大学の通信教育課程の児童学科へ再入学。中退時に取得済みだった３３単位は有効とされた。通信課程はリポート提出が多いが「書くのが好きなので楽しかった」。家族と夕食を済ませてから午前３時頃まで机に向かう日も多かったという。

学生同士で顔を合わせる授業もあり、２０代から年上まで幅広い友人ができた。同級生は幼稚園教諭や介護福祉士、弁護士、音楽家など多士済々で「テストの過去問を分析したり、学食でお菓子を交換したりして盛り上がった。皆さん社会人だから、得意分野を持っている」と振り返る。

パソコンを操る情報処理の授業では、当時のクラスメートが教員を担っており、４０年ぶりに再会。「今、ここから勉強しようなんて亜紀は偉いよ」とねぎらわれた。「テストのヤマを張るのも昔から好きだった。途中からは好成績を狙いたくなった」と闘志に火がつき、卒業に必要十分な１００単位を３年かけて取得。首席にあたる「成瀬仁蔵賞」まで受賞した。

そもそも児童学科を志したのは、夫の高田が主宰する「高田道場」での活動がきっかけだった。同道場が展開する子ども向け体育教室「ダイヤモンド・キッズ・カレッジ」を約２０年間、１３０回にわたって続け、のべ２万５０００人と触れ合ってきた。「発達に特性の見える児童が増え、親御さんの心配事が変わってきた肌感覚があった。学校や幼稚園でつらさを抱えている子どもと、疲れ切って途方に暮れる大人。少しでもどうにかしたいと思った」。理論に基づいた声がけをするための“学び直し”だった。

向井の半生は波乱に満ちている。００年、妊娠を機に子宮頸（けい）がんが見つかり、妊娠１６週で子宮全摘の手術を受けた。自ら出産することは不可能になったが「子どもを抱きたいという気持ちを諦める理由がそろわなかった」。子を持つという選択を国内外で追求した末に「こんなハッピーな世界観もあるんだと思えた」と、米国で第三者に妊娠・出産を依頼する「代理母出産」にたどり着いた。

会見や自身のブログなどを通して、状況を包み隠さず発信し続けたことには批判もあった。だが、「私が公表することで、未来の選択肢を増やす人がきっといる」と後悔はしていない。当時、代理母として「命がけでボランティアしてくれた」という米国人女性シンディさん一家とは現在も交流が続く。０３年に生まれた双子の息子・万里（ばんり）さんと結太さんは、現在ともに米国の美術大で絵画を学んでいる。

この四半世紀で３０回の入院と１９回の手術を経験。大学在学中にも２度の入院と手術を乗り越えた。息子に「お母さん死んじゃうの…？」と聞かれると、「死なないために手術に行くの。『ドラゴンボールのスーパーサイヤ人』になって帰ってくるから」と語りかけた。「手術を前向きに捉えられるまでお医者さんと話し合うのがベスト。どうせなら明るい患者になった方がいい」と、病との向き合い方を心得ている。そのポジティブさは、執刀医から「あなたは手術に向いている」とお墨付きをもらうほどだった。

病気でも前向きでいられる秘訣（ひけつ）は「やりたいことを具体的に考える」ことだ。「家に帰って飼い猫の匂いを吸う、とかでいい。脳は早とちりしやすいので、体をそのシーンに向けて動き出させてくれます。つまり、悪いシーンを思い描くと落ちていくのも早い」。好きなスイーツ店のケーキを全種類買い占めて励ましてくれた夫の支えもあり、闘病生活を乗り越えた。大学の卒業式でも、成人式と仕事が重なり着られないままだった振り袖を着て夫と写真を撮った。

“花の女子大生”の肩書が外れて約３か月。「教科書に書いてあることだけじゃない勉強がいっぱいできた。勉強が楽しくなってきたところだったので、卒業して寂しくなっちゃった」と少し物足りなさを感じている。

今の夢は、さまざまな課題を抱える中高生のために部室のようなカフェをスタートさせること。「気兼ねなく双方向のコミュニケーションができる場所」を目指し、子ども食堂や児童養護施設、病院内施設に足を運んで聞き取りを重ねている。「自分の最後の夢を形にしたい。目を凝らせば、自分のすぐ近くで闇が口を開けている」と現実を見据える。

大学で新たに得た「認定絵本士」の資格も生かしたいという。「友達の幼稚園などを手伝いにいって、読み聞かせの実績を積みたい。そうすれば（より高度な）『絵本専門士』の試験を受けられる」。代理母出産による出生届受理を求める審判を仰いだ頃からの「親子法をもっと勉強したい」という思いもあり、意欲は尽きない。

学び直しは、ゴールではなくスタート。いつだって「ハッピーなチャレンジをしている」とほほ笑む向井を、まぶしいほどの木漏れ日が照らしていた。

◆ダイヤモンド・キッズ・カレッジの今後のイベント予定

▼７月 福島県会津若松市

▼８月 岩手県宮古市

▼１０月 埼玉県さいたま市

▼１１月 宮城県柴田郡

応募は高田道場ＨＰまで。参加無料。