「ＤＡＺＮ」の現地リポーターとしてサッカー北中米Ｗ杯で大活躍中の影山優佳。サッカーの仕事だけでなく、女優としても台頭している。

１８日深夜に最終回が放送されたテレビ東京系ドラマ「るなしい」に大内塔子役で出演していた影山。ドラマの公式インスタグラムが２１日までに更新され、オフショットが披露された。

「赤ちゃんを抱く塔子。塔子のセリフにもご注目ください」と説明し、塔子役の影山は、ベッドの上で赤ちゃんを抱っこしてニッコリとほほ笑んだ。

リアリティーあふれる一枚に、フォロワーの一部は「かげちゃんにこども！？」「マ、ママァ！」「おっ！影が出産か？おめでとう！！…って待て！！」と動揺。「ママの顔だね」「赤ちゃん可愛い」「赤ちゃんも優佳ちゃんも可愛いです！！」「影ちゃん、良い母親になりそう」「赤ちゃん人形かと思ったら本物！？赤ちゃんも可愛いし影山さんも可愛い！」「このシーンが切なかったです。塔子ちゃん幸せになって！」「塔子の母性が垣間見れてすごい好きなシーンでした」とたくさんの反響が寄せられた。