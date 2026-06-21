舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が21日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「撮影会、そしてラジオ公開収録！会いに来てくれた方、本当にありがとうございました とっても楽しい1日でした！」とつづり、グリーン＆ブラックにレッドラインのセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「レースクイーン」「rq」「腹筋女子」「高身長女子」「スレンダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「流石の着こなし」「超かわいい」「コスチューム。とっても似合って素敵」「このコス、ヤバイ」「カッコかわゆゆだぁぁぁぁぁ」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。