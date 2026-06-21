上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい」（関西ローカル）に出演。同番組は、上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（沼り人）のオススメプレゼンを通して“沼って”いくロケバラエティー。お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの小杉竜一がロケをアテンドした。

2人は京都・嵐山を訪れ、人気の「ゆばチーズ」を堪能。小杉が財布を取り出すと、上沼は「出してくれんの？ ごめんなさいね」と話し、すかさず「いま、年収ナンボぐらい？」とツッコミ。小杉は大御所の前では「恐ろしくて、よう言わないですわ」と返し、恐縮した。

上沼は「いまテレビのギャラが下がっているねんてね」とフォロー。小杉も「上沼さんのような世界に憧れてこの世界に入ったら、もう変わってました」と苦笑いした。

さらに上沼は「私らはええときに活躍させてもらっていた。だから別荘4軒を持っていた」と告白し、「テレビだけのギャラでやで。ハワイ2軒、兵庫県1軒、白浜に1軒」と明かした。小杉は「これがTVスターですよ」と感嘆しつつ、「なぜか、ゆばチーズは僕が出します」とオチをつけ、笑いを誘った。