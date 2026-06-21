夏季限定のサラダ2種を新発売、毎年人気の「BBQチキン」と新登場「麻婆春雨」【WithGreen】

サラダボウル専門店『WithGreen』は、2026年7月1日から8月31日までの間、夏季限定サラダ「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」と「肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ」を、全国の54店舗で販売する。

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◆「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」

【販売価格】

S:1,470円 M:1,540円 L:1,670円(税込)

【トッピング】

オニオンマリネ/トマト/きゅうり/紫キャベツ/コーン/BBQチキン

【おすすめドレッシング】

ハニーマスタード

【栄養成分表示(Mサイズ･ドレッシングを除く)】

カロリー:184kcal

タンパク質:16.1g 脂質:4.6g 炭水化物:21.9g

10種以上のスパイスを使用した、スモーキーな香りのBBQチキンが主役のサラダ。今年はチキンをダイスカットに変更し、噛むたびに肉の旨みを感じられる、より食べ応えのある仕上がりにした。トマトやきゅうり、コーンなど、夏が旬の野菜を合わせている。ハニーマスタードドレッシングで、最後の一口までさっぱりと味わえる。

◆「肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ」

【販売価格】

S:1,420円 M:1,490円 L:1,620円(税込)

【トッピング】

大根の甘酢漬け/ズッキーニ/人参/トマト/豆腐/麻婆春雨

【おすすめドレッシング】

ごまクリーミー

【栄養成分表示(Mサイズ･ドレッシングを除く)】

カロリー:227kcal

タンパク質:14.4g 脂質:9.4g 炭水化物:24.7g

担々麺からヒントを得て、麻婆春雨とサラダを組み合わせた。ガッツリ食べたい時におすすめのスタミナ満点の一皿。肉味噌をたっぷり使用しながらも、最後まで飽きずに食べられるよう、生姜とお酢のバランスを細かく調整した。

また、市場では敬遠されがちな“大きな完熟ズッキーニ”をあえて採用。塩揉みすることで、完熟ならではの濃い旨みとみずみずしさを引き出した。大根の甘酢漬けをトッピングすることで、濃厚な味わいの中でお口直しのような役割を果たすという。

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