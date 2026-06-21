【最後にスカッと！】結婚して3年目の甘い生活が突然崩壊！？夫の信じられない裏切りが発覚し、絶望のなかで主人公は【まさかの復讐】を！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！結婚して3年目、幸せな日々を送っていたはずの夫婦に訪れた突然の試練。夫の些細な変化をきっかけに明らかになった裏切りに、絶望の淵から立ち上がった妻がとった痛快な結末とは…？

私たち夫婦は、結婚してちょうど3年目を迎えたところでした。これまでは平穏で幸せな毎日を送っていましたが、ある時期から夫の帰りが不自然に遅くなることが増えていったのです。

さらに、家のなかでも常にスマホを肌身離さず持ち歩き、画面を隠すような仕草を見せるようになりました。

「女の勘」とはよく言いますが、ある日、夫の背広からかすかに漂う見知らぬ甘い香水の匂いに気づいた瞬間、胸の奥がざわつきました。

ポケットからは、普段行くはずのないおしゃれなレストランの領収書も見つかり、私のなかで拭いきれない疑念が確実なものとなっていったのです。