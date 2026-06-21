Prime Video世界ランキング：アニメ『日本三國』非英語圏TVシリーズ、3週連続2位 『攻殻機動隊』に世界が注目
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、6月8日から14日までの週間視聴ランキングを発表。日本のアニメシリーズ『日本三國』が、非英語圏TVシリーズ2位にランクイン。ランキング発表以来、3週連続で2位を維持している。
【動画】『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』Prime Video版予告編
『日本三國』は、松木いっかが「マンガワン」「裏サンデー」で連載中の同名漫画が原作。核大戦や天災、悪政によって文明が崩壊した近未来の日本を舞台に、三つの国に分裂した日本の再統一を目指す地方役人・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描くSF戦国エンターテインメント。
Amazon MGMスタジオが共同製作に参加し、4月からPrime Videoで新エピソードを世界最速配信。現在は最終話（第12話「聖夷滅亡」）まで配信されている。
そのほか、グローバル映画部門では『トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義』が首位を獲得。グローバルTVシリーズ部門では『オフキャンパス』が最も視聴されたPrime Videoオリジナルシリーズとなった。
また、非英語作品では映画部門でインド発の『システム』、非英語TVシリーズで同じくインド作品の『ラーク』がトップとなった。
『ラーク』は、デリーで起きた2人のティーンエイジャーの失踪・殺人事件をきっかけに展開する犯罪捜査ドラマ。1978年のデリーを舞台に、犯人を追い詰める捜査と、凶行に及んだ男たちの歪んだ心理を描く。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを提供する動画配信サービス。今回のランキングは、6月8日から14日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計された。なお、シリーズ作品については配信中の全シーズンの視聴データが対象となる。
ランキングとあわせて、日本のアニメーションスタジオ・サイエンスSARUによる新作アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、7月7日から国内で見放題最速配信、海外では240以上の国・地域（中国本土、ロシア、ベトナムを除く）で独占配信されることが紹介された。
1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開してきたサイバーパンクSFの金字塔が新たにアニメ化される。
Amazonプライム特典対象作品は、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
2：オーバー・ユア・デッド・ボディ
3：ワーキングマン
4：クライム101
5：俺の過ち： ロンドン編（英国）
6：システム（インド）
7：ビーキーパー
8：ラブミー・ラブミー（イタリア）
9：モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック！
10：レッキング・クルー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
3：スパイダー・ノワール
4：ジェレミー・クラークソン 農家になる
5：ザ・ボーイズ
6：ヴォクス・マキナの伝説
7：ラーク（インド）
8：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン
9：シタデル
10：私たちの青い夏
■非英語映画 週間TOP10
1：システム（インド）
2：俺の過ち（スペイン）
3：A Family Of Bastards（フランス）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
6：君の過ち（スペイン）
7：Still Sexy（イタリア）
8：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
9：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
10：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：ラーク（インド）
2：日本三國（日本）
3：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
4：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：The 50（イタリア）
6：精霊たちの家（チリ）
7：マトカ・キング（インド）
8：LOL: Last One Laughing France（フランス）
9：ファミリー・マン（インド）
10：ロマンスの絶対値（韓国）
【動画】『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』Prime Video版予告編
『日本三國』は、松木いっかが「マンガワン」「裏サンデー」で連載中の同名漫画が原作。核大戦や天災、悪政によって文明が崩壊した近未来の日本を舞台に、三つの国に分裂した日本の再統一を目指す地方役人・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描くSF戦国エンターテインメント。
そのほか、グローバル映画部門では『トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義』が首位を獲得。グローバルTVシリーズ部門では『オフキャンパス』が最も視聴されたPrime Videoオリジナルシリーズとなった。
また、非英語作品では映画部門でインド発の『システム』、非英語TVシリーズで同じくインド作品の『ラーク』がトップとなった。
『ラーク』は、デリーで起きた2人のティーンエイジャーの失踪・殺人事件をきっかけに展開する犯罪捜査ドラマ。1978年のデリーを舞台に、犯人を追い詰める捜査と、凶行に及んだ男たちの歪んだ心理を描く。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを提供する動画配信サービス。今回のランキングは、6月8日から14日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計された。なお、シリーズ作品については配信中の全シーズンの視聴データが対象となる。
ランキングとあわせて、日本のアニメーションスタジオ・サイエンスSARUによる新作アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、7月7日から国内で見放題最速配信、海外では240以上の国・地域（中国本土、ロシア、ベトナムを除く）で独占配信されることが紹介された。
1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開してきたサイバーパンクSFの金字塔が新たにアニメ化される。
Amazonプライム特典対象作品は、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
2：オーバー・ユア・デッド・ボディ
3：ワーキングマン
4：クライム101
5：俺の過ち： ロンドン編（英国）
6：システム（インド）
7：ビーキーパー
8：ラブミー・ラブミー（イタリア）
9：モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック！
10：レッキング・クルー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
3：スパイダー・ノワール
4：ジェレミー・クラークソン 農家になる
5：ザ・ボーイズ
6：ヴォクス・マキナの伝説
7：ラーク（インド）
8：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン
9：シタデル
10：私たちの青い夏
■非英語映画 週間TOP10
1：システム（インド）
2：俺の過ち（スペイン）
3：A Family Of Bastards（フランス）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
6：君の過ち（スペイン）
7：Still Sexy（イタリア）
8：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
9：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
10：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：ラーク（インド）
2：日本三國（日本）
3：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
4：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：The 50（イタリア）
6：精霊たちの家（チリ）
7：マトカ・キング（インド）
8：LOL: Last One Laughing France（フランス）
9：ファミリー・マン（インド）
10：ロマンスの絶対値（韓国）