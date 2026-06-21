第2子誕生の大谷が「1番・指名打者」で2試合ぶりに先発復帰する

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズと対戦する。山本由伸投手が先発し、第2子が誕生した大谷翔平投手が「1番・指名打者」で2試合ぶりにスタメン復帰。楽しみな一戦となるはずが、日本のファンからは“悲鳴”が上がる事態となっている。

連日MLBを放送しているNHKが、この日は同時間帯に行われるサッカーのワールドカップ（W杯）のため生中継が行われず、夜に録画放送となる。

大谷は前日19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場し、試合後に自身のインスタグラムで第2子誕生を発表。“超速復帰”で出場2試合ぶりの本塁打が期待される。

それだけに、SNS上には「今日はNHKライブ中継ないんだって」「なにぃ山本先発＆大谷出場予定の試合をNHKBSでやらないぃ！ いい加減にしろー！」「今日MLB放送ないんだー育休明けの大谷だし先発山本よ？」「こんな日にBSはワールドカップ優先でドジャースの試合は夜に録画放送です」といった声が。難しいW杯との“両立”に悲しむコメントで溢れた。（Full-Count編集部）