【なす2個】切って漬けるだけ。火を使わない『なすの辛子じょうゆ漬け』が白飯ドロボー
旬のなすが手に入ったら試したい、手軽な漬けものレシピ。切ったなすを辛子じょうゆであえるだけなのに、ご飯によく合う味わいに仕上がります。初夏から真夏にかけて旬を迎えるみずみずしいなす。、炒めものや煮ものだけでなく、漬けものやあえものなど生で味わうのもおすすめです。
『なすの辛子じょうゆ漬け』のレシピ
材料（2人分）
なす（大）……2個（約200g）
〈辛子じょうゆ〉
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
酢……大さじ1
練り辛子……小さじ1
塩……ひとつまみ
作り方
（1）なすを切る
なすはへたを切り、縦半分に切ってから幅5mmの斜め切りにする。ボールに入れ、塩をふって全体にまぶし、そのまま10分ほどおいて水けを絞る。
（2）辛子じょうゆとあえる
別のボールに辛子じょうゆの材料を入れて混ぜ合わせ、なすを加えてあえる。5分ほどおいて味をなじませる。
みずみずしいなすの食感と、辛子じょうゆのほどよい辛みがあとを引く一品です。さっぱりとした味わいながら、ご飯のお供にもぴったり。旬のなすが手に入ったら、ぜひ作りたくなるおかずです。
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
詳細はこちら
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）