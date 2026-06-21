【なす2個】切って漬けるだけ。火を使わない『なすの辛子じょうゆ漬け』が白飯ドロボー

旬のなすが手に入ったら試したい、手軽な漬けものレシピ。切ったなすを辛子じょうゆであえるだけなのに、ご飯によく合う味わいに仕上がります。初夏から真夏にかけて旬を迎えるみずみずしいなす。、炒めものや煮ものだけでなく、漬けものやあえものなど生で味わうのもおすすめです。

『なすの辛子じょうゆ漬け』のレシピ

材料（2人分）

なす（大）……2個（約200g）

〈辛子じょうゆ〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酢……大さじ1

練り辛子……小さじ1

塩……ひとつまみ

作り方

（1）なすを切る

なすはへたを切り、縦半分に切ってから幅5mmの斜め切りにする。ボールに入れ、塩をふって全体にまぶし、そのまま10分ほどおいて水けを絞る。

（2）辛子じょうゆとあえる

別のボールに辛子じょうゆの材料を入れて混ぜ合わせ、なすを加えてあえる。5分ほどおいて味をなじませる。

みずみずしいなすの食感と、辛子じょうゆのほどよい辛みがあとを引く一品です。さっぱりとした味わいながら、ご飯のお供にもぴったり。旬のなすが手に入ったら、ぜひ作りたくなるおかずです。

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）