いつか人間がAIに使われる世界になってしまうのか？【脳の話】

いつか人間がAIに使われる世界になるの？

人間がＡＩに勝る部分を伸ばせば共存できる

近年、人工知能（ＡＩ）の台頭が著しく、いつか人間はＡＩに使われる存在になるのでは、と心配する人もいるかもしれません。

ＡＩというのは、人間の知性を取り出して機械に移し、学習させながら進化させていく、人類の壮大な実験だといえます。人間という存在の「鏡」をつくっているといってもいいでしょう。

近年、さまざまな事象を分析して最適解を導き出す能力を備えたＡＩが次々と開発されています。実際に将棋や囲碁の世界で、プロを負かしてしまうＡＩがすでに登場しています。

今後遠からず、人間が凌駕され、ＡＩに置き換えられてしまう分野が出てくるのは必至です。ただし、それは、人間の限られた一部分だけを代替しているだけに過ぎません。

たとえば、ＡＩは人格や個性につながるパーソナリティを再現することはできません。なぜなら、人格を表現するよいモデルがまだ存在しないからです。さらに、人間の豊かな感情を再現することもＡＩにはできません。

音楽を聴く、絵画を観賞する、小説を読むといったことを通して、私たちはさまざまな感動を覚えますが、現在のＡＩは芸術に対して、ほとんど何のリアクションもとれません。

ＡＩはダ・ヴィンチの絵を模倣して描けるかもしれませんが、「素晴らしい！」と感動する能力はないのです。

ＡＩには再現できない、人間の人間らしい能力を伸ばしていくことができれば、互いに補い合いながら共存していけるのではないか、と私は考えています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎