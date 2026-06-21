飽きずにトレーニングを続けるコツとは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

飽きずに続ける「習慣化」のコツ

日常の習慣とセットで運動をルーティン化

トレーニングを毎日続けるためのコツを紹介します。日常の中に習慣として運動を定着させるためには、毎日必ず行うこと（習慣）と体幹トレーニングをセットにすることです。

例えば、「お呂上がりや寝る前には必ずストレッチをする」「顔を洗ったら、そのまま鏡の前でドローインする」「いつも見ているテレビドラマのCMの間をトレーニングの時間にする」などです。

毎日のルーティンとして歯を磨かないと気持ちが悪いと感じるように、トレーニングをしないと落ち着かないと思えたら成功です。

トレーニングで一番難しいのが、継続し習慣化すること。うっかり忘れた、なんとなく気が乗らないなどの理由で1日休んだら、そのまま挫折してしまった、というのはよくある話です。

トレーニング習慣を定着させるためには、すでにある日常の習慣とセットにしてルーティン化すれば、意識しなくても体が動くようになります。

続ける秘訣1～小さな成功体験～

まずは短期間で達成できそうな目標からスタート。成功体験が次へのモチベーションにつながり最終ゴールに近づく。

続ける秘訣2～習慣化の力を利用～

日常生活で何気なく行っている習慣をトレーニングのスイッチにすれば、挫折を防ぐことができる。長く続けるには、実行しやすい習慣とセットにするのがおすすめ。

ある習慣と結びつける→無理なく続けられる！

例えば・・・

お湯が沸くまでトレーニング

朝コーヒーを淹れるためにお湯を沸かす、その数分間を利用する。

寝る前にストレッチ

ベッドの上でストレッチをすれば、スムーズに眠りにつける。

皆慣化のポイント

日常生活の中で行っている習慣と結びつける 「いつ」「どこで」「何を」するかを明確にする 朝できなかったら夜行うなど、もしものときの対策を決めておく

【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳