◆米大リーグ フィリーズ―メッツ（２０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのブライス・ハーパー内野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・メッツ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、サイクル安打を達成した。今季のメジャーリーグでは１５日（同１６日）のクローアームストロング（カブス）に続いて２人目となった。

ハーパーは、初回の１打席目に右中間へ１６号先制ソロ。３回無死の２打席目に右翼へ二塁打を放つと、このイニング２打席目となった３打席目に右前安打を放ってサイクル安打に王手をかけた。残ったのは、これまで１８６０試合でたった２５本しか打っていない三塁打だったが、５回の４打席目に左中間へ２点適時三塁打を放った。総立ちとなって大盛り上がりの本拠地。ハーパーは力強く右手でガッツポーズを作った。

今季がメジャー１５年目のハーパー。１２年にナショナルズで新人王に輝くと、１５年にナショナルズ、２１年にフィリーズでＭＶＰに輝いた実績を持っている。サイクル安打は、メジャー１８６１試合目の出場で初めて。フィリーズ史上１１人目の快挙となった。

◆ブライス・ハーパー（Ｂｒｙｃｅ Ｈａｒｐｅｒ） １９９２年１０月１６日、米ネバダ州ラスベガス生まれ。３３歳。ラスベガス高からサザン・ネバダ大を経て２０１０年ドラフト１巡目（全体１位）でナショナルズ入り。１２年にメジャーデビューしていきなり２２本塁打で新人王。１５年には４２発で本塁打王に輝き、初のＭＶＰ。１９年には当時メジャー最大の契約だった１３年３億３０００万ドル（約３６３億円＝当時のレート）でフィリーズ入り。２１年には３５本塁打、打率３割９厘で２度目のＭＶＰ。今年３月のＷＢＣには米国代表で出場。前日１９日（日本時間２０日）終了時点で１８６０試合に出場し、３７８本塁打、１０９１打点、打率２割７分９厘。右投左打。１８５センチ、９５キロ。背番号３。