渡部愛女流四段、第１子出産発表「女流棋士としても母としても成長できるよう日々頑張る」　夫・野月浩貴八段は妻のサポートを

女流棋士の渡部愛女流四段が２１日、Ｘを更新し、第１子出産を報告した。

渡部は「我が家に新しい家族が増えました。無事に生まれてきてくれたことに感謝です」と投稿。「女流棋士としても母としても成長できるよう日々頑張ります」とし、「（休場期間あけの）８月から対局や仕事も復帰予定です」と改めて発表した。

夫で棋士の野月浩貴八段も渡部のＸをリポストし「家にいる時間も多いので、渡部の産後回復と睡眠を確保できるように、家事や買い物、子育てを協力してやっていきます！」と妻・渡部をサポートするとつづった。

【渡部愛女流四段の報告全文】 ご報告です。我が家に新しい家族が増えました。無事に生まれてきてくれたことに感謝です。女流棋士としても母としても成長できるよう日々頑張ります。８月から対局や仕事も復帰予定です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。妊娠初期からひどい不眠と様々なマイナートラブルに悩まされ、しんどい時期も家族の支えやたくさんの方からお気遣いをいただき、周りのサポートに助けられて何とか乗り越えられました。皆様本当にありがとうございました。

【野月浩貴八段の報告全文】 家にいる時間も多いので、渡部の産後回復と睡眠を確保できるように、家事や買い物、子育てを協力してやっていきます！対局や仕事もしっかりと取り組んでいきますので、渡部共々今後も引き続きよろしくお願いいたします。